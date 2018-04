Dragnea, în vizită la DNA! „Viorica Dăncilă nu are de ce să-și dea demisia” Breaking news

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, vineri seară, la Direcţia Naţională Anticorupţie. El a spus, la plecare, că a fost chemat de procurori în dosarul Tel Drum, pentru a fi anunţat că i-a fost aprobată solicitarea de a-i fi pus la dispoziţie dosarul în format electronic.





„Am fost chemat pentru că mi s-a adus la cunoștinta că mi se va pune la dispoziție dosarul Tel Drum scanat, în formă electronică. Eu n-am decis niciodată să fiu flancat sau nu de jandarmi pentru că nu eu conduc MAI”, a declarat Liviu Dragnea, la ieșirea din sediul DNA. Întrebat despre cererea președintelui Klaus Iohannis în legătură cu demisia premierului Viorica Dăncilă, liderul PSD a răspuns:” Nu are de ce să își dea demisia. Are suportul nostru. Nu a fost niciun fel de secretomanie în jurul vizitei din Israel. A fost o solicitare în BP al Camerei. S- a aprobat în urma invitației ministrului israelian”.

În noiembrie 2017, Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare în dosarul Tel Drum, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete şi abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a iniţiat un grup infracţional organizat care acţionează şi în prezent şi din care au făcut şi fac parte funcţionari ai instituţiilor din administraţia publică şi persoane din mediul de afaceri.

Grupul iniţiat în anul 2001 avea ca principal scop obţinerea frauduloasă a unor sume importante din contractele finanţate din fonduri publice , prin comiterea unor infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, spun procurorii DNA.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunţa, în februarie, că a depus o plângere la DNA pentru că instituţia refuză să îi dea în format electronic o copie a dosarului său. El a spus că i se oferă dosarul numai în forma scrisă, iar multiplicarea l-ar costa peste 100.000 de lei, în condiţiile în care singurul său venit este indemnizaţia de la Camera Deputaţilor.

"Noi am depus o plângere la DNA zilele trecute, săptămâna trecută, pentru că eu, practic, nu pot să am acces la dosar. Să vă spun de ce, şi nu numai la mine e problema asta - practica, din câte ştiu, la parchet în general, este că, atât timp cât dosarele sunt scanate, sunt pe un suport electronic, îţi dă un CD, un stick sau mai multe, pe care le plăteşti, care au costuri mici. Am făcut solicitarea de la început şi, din câte am înţeles, nu numai eu, ci toţi cei care suntem chemaţi pe acolo, să ne pună la dispoziţie dosarul în formă electronică. S-a refuzat şi au zis că numai în formă scrisă, care durează foarte mult şi care costă foarte mult. Eu ca să iau toate zecile sau vreo sută şi ceva, nu ştiu câte bibliorafturi sunt. Nu ştiu câte mă privesc pe mine, dar trebuie să le iau pe toate că nu ştiu ce-o fi pe acolo. Nu ştiu ce alţi denunţători mincinoşi mai apar. Ca să iau o copie scrisă, în formă scrisă, pe hârtie, mă costă peste un miliard de lei", a declarat atunci liderul PSD.

