Dragnea, ATAC VIOLENT la Iohannis. „Președintele este IMPLICAT DIRECT în CONDAMNAREA mea!”

Liviu Dragnea a declarat că preşedintele Klaus Iohannis e implicat în condamnarea sa, şi este convins că „că miza principală a lui Iohannis e ca eu să nu mai exist”.





"E a doua condamnare a mea fără probe şi în care nu sunt vinovat" , a spus Dragnea. "Am fost avertizat: ai grijă cu legea offshore, ai grijă cu mitingul (...), ai grijă că sunt presiuni foarte mari. E un ofiţer care mi-a spus că a participat la o discuţie cu şefi din instituţii care au spus că 'deocamdată am rezolvat doar un judecător'. Nu îi dau numele", mărturiseşte politicianul la Antena 3.

"În dosarul referendumului am fost condamnat pentru ceva de care nu am fost acuzat. Te trimite în instanţă pentru că ai omorât un om, în timpul procesului aduci omul şi arăţi că e viu, iar la sfârşit eşti condamnat pentru altceva. Am fost adus în acest dosar de declaraţiile date de două persoane în faţa procurorului DNA, dar în faţa instanţei au spus că nu e aşa. Deci motivele au fost anulate chiar de către cele care le-au spus. Cât poţi duce o astfel de nedreptate? Sigur că încep alte dosare. Fac cerere să redeschidă dosare închise acum 4-5 ani" a comentat Liviu Dragnea în cadrul emisiunii de la A3.

