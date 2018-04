Liviu Dragnea a anunțat pe cine susține la alegerile pentru șefia FRF. Cum a reacționat unul dintre candidați. „Mă așteptam”

Liviu Dragnea, președintele PSD, a declarat că Ionuț Lupescu este favoritul său la algerile pentru șefia Federației Române de Fotbal.





Ionuț Lupescu va avea un aliat puternic la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal. „Kaiserul” este susținut de Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților. „Singurul om cu care am vorbit a fost Ionuț Lupescu! A fost singurul care m-a căutat acum o lună și jumătate sau chiar două luni, mi-e greu acum să stabilesc exact perioada, și mi-a spus despre intenția sa de a candida. Mi-a prezentat elemente din programul lui și i-am spus că dacă va fi ales președinte al federației, atunci va avea toată susținerea mea”, a spus Dragnea pentru „Gazeta Sporturilor”.

„Mă așteptam ca Lupescu să caute sprijin politic. Îl recomandă acest tip de comportament. A văzut că nu a avut nicio șansă să-i convingă pe membrii FRF care trebuie să voteze. Fotbalul trebuie să fie condus de oameni care reprezintă cluburile. Eu sunt încrezător și nu am nicio emoție. În acești 4 ani am cunoscut fiecare membru votant al FRF. Și este foarte important. În 2014 s-a spus că am fost pus politic la FRF, încercând ca prin această etichetă să se găsească o justificare a faptului că un tânăr de 29 de ani, care nu era parte dintr-un sistem, a câștigat alegerile. Membrii votanți și-au dorit o persoană care să ia decizii bune și dure. Nu este vreo dovadă că înainte de alegeri m-am văzut cu vreun lider al unui partid sau că am avut altă susținere”, a declarat Răzvan Burleanu la PRO X.

