Liviu Arteni a rupt TĂCEREA! Ce a DEZVĂLUIT despre relația cu Israela Vodovoz. Planul BĂRBATULUI pentru VIITOR

Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a acordat, după mai multe zile de tăcere, un interviu în care a explicat de ce a ales să îşi părăsească fosta soţie.





Liviu Arteni a fost căsătorit mulți ani cu Israela Vodovoz. După moartea acesteia, Liviu Arteni a fost de negăsit și s-au lansat o mulţime de ipoteze pe seama acestui subiect.

Fostul partener de viață al Israelei Vodovoz a acordat un interviu pentru Antena Stars în care a vorbit despre aceasta. El a explicat că a plecat de lângă aceasta pentru că simțea că trage spre moarte.

“Pe mine nu m-a anunțat nimeni. Am întâlnit un român, un român pe stradă și am discutat că oamenii. Eu nu vreau să mă distrug, îți dau cuvântul meu de onoare. Știți ce greu este să pierzi un om. Eu de asta am plecat, am simțit că ea trage spre moarte. Știi? Și decât să fiu acuzat… Eu… dacă eram cu ea acum, eu dacă eram cu ea în apartament, deci jur cu mâna pe inimă că eram victima numărul 1 a mediei. Ea nu e moartă, ea e plecată în Israel. Ea nu este moartă…”, a spus el.

“Am o poză cu ea când era în Rhodos….e cea mai faină poză în care eu dansez și o cuprind din spate. Sufăr foarte mult pentru că am pierdut un om, dacă mai găsesc o femeie că ea, un pic mai tânără, că nu mai vreau să sufăr… Un pic mai tânără decât mine, să mor înaintea ei”, a adăugat el.

“Crezi că vei mai găsi o femeie că ea?”, a fost întrebat Liviu Arteni, care a replicat scurt.

“Nu…”, a declarat Liviu Arteni pentru Antena Stars.

