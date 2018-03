LIVE TEXT. Ponta, DEZVĂLUIRI despre CHERMEZELE din casa lui Ghiță

Aflat în plin război cu Liviu Dragnea, ex-premierul Victor Ponta – acuzat, de fostul primar Marian Vanghelie, că a negociat arestarea și condamnarea unor grei ai PSD – face conferință pe Facebook, cu scopul de a ”închide definitiv minciunile și mizeriile lui Dragnea”. EVZ vă oferă live text-ul acestei conferințe, începând cu ora 13.00.





Victor Ponta

Vă spun că i-am văzut pe procurorii de la Ploiești. Totul e o însăilarea, o bătaie de jos. E ca și cum iei un cioban de pe stradă și îl pui să facă dosare. Nivelul lor intelectual e foarte jos

Am fost de multe ori la Ghiță în casă. Avek o relație de familie, ne vedeam cu familiile și cu copiii. Socrul domnului Ghiță este cel mai serios român pe care l-am cunoscut. Dacă zice Kovesi că minte socrul lui Ghiță... înseamnă că minte.

Sunt convins că Ghiță mai are multe de spus. Nu spune încă fiindcă la mijloc este viața lui. Vezi că se întâmplă lucruri evidente și nu se face nimic. Când vezi că aia falsificau probe, te gândești că ajungi tu la pușcărie, care spui adevărul

Vanghelie e un excroc de cartier care a ajuns prea sus. Este o pată de mizerie pe istoria PSD. Vrea și el un pic de atenție. Nimeni din PSD nu îl ia în serios. Își bate joc de jurnaliști.

Ăsta, Vanghelie, a zis că am fost la Băsescu să decidem ceva. Nu am fost niciodata undeva unde a locuit Băsescu. Nu a existat niciodată nicio listă. Vanghelie are probleme cu legea fiindcă a furat. Din această mașinărie de propagandă reiese că eu am făcut lista. Dar eu sunt trimis în judecată, eu am probleme... Nu a existat nicio listă! Eu am făcut lista cu mine și cu familia mea anchetată?! Cu mama mea anchetată și cu socrul meu ridicat?! E o bătaie de joc pentru jurnaliștii cu puțini neuroni! Eu și familia mea suntem în același moment pe lista DNA sa a Uncheșelu. Așa am avut eu norocul, la domnul Portocală sau la domnul Uncheșelu, fiindcă așa a decis Kovesi. Eu sunt obișnuit cu excrocii de cartier.

Pagina 1 din 1