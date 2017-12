Liiceanu vs. Cristache. Scandal stropit cu „securişti şi infractori”, „scursuri obraznice”, „flegmă”, „pungaş” şi „Liicheanu”

Gabriel Liiceanu a scris o postare dură la adresa lui Ionuț Cristache, de la TVR. Gabriel Liiceanu a criticat, într-un articol publicat pe contributors.ro, emisiunea lui Ionuț Cristache de la TVR 1, ”România 9”. El acuză că a fost târât într-o ”mocirlă amenajată pe ecran, cu securiști și infractori”. Replica lui Cristache nu a întârziat să apară. „L-ați avut pe Băsescu și v-a plăcut! Acum suferiti că nu mai aveti! Că nu vă mai "omagiaza" nimeni inteligența! Simt că nu vă este usor”, i-a replicat realizatorul de la TVR. Mai mult, jurnalistul explică de unde a început acest "război" și ce emisiune a fost "mărul discordiei".





Despre Cristache, pe care-l numește ”Costache”, Liiceanu afirmă că ”joacă în deplasare”. Așa i s-a spus.

”Domnul Costache are, se pare, un proiect TV compact cu crema infractorilor, cărora, uneori, li se adresează cu „domnule premier”, lăsând să se înțeleagă că invitatul e acolo, în fața lui, în calitate de prim ministru, nu de infractor.” notează Liiceanu. El adaugă că emisiunea este imaginea cea mai coerentă a României în care ”scursurile lumii noastre, ieșite de la pușcărie mai obaznice decât erau înainte de a intra, ajung directori de conștiință, emit judecăți de valoare, ne fură cuvintele care-i caracterizau și le întorc împotriva noastră. Și asta sub oblăduirea președintei Televiziunii.”

Replica lui Ionuț Cristache

”Ies si eu la semnal dupa cateva zile de liniste, nauc bine sa mi deschid telefonul ca nu se mai opreste din sunat: "Ai vazut, te injura Liiceanu?" , "ce-ai facut,nene, l-ai suparat pe Liiceanu"! Si tot asa pana am apucat si eu sa deschid link-ul pe care il gasiti atasat la finalul acestei postari. Asadar, domnul Liiceanu coace de doua saptamani o scriitura despre mine. Nu cred sa existe ceva mai onorant. Si o injuratura din partea domniei sale am considerat-o intotdeauna o binecuvantare si, desi s-a produs, tot nu-mi vine a crede!

Carui fapt i se datoreaza onoarea?

Unei banale emsiuni pe care subsemnatul o realizeaza! Mai axact, de cand liberalul Dan Rau Rusanu a venit la #Romania9 (Domnu' Liiceanu, #insist ca stiu ca va place sloganul, domnul Rusanu este achitat, dupa ce a stat abuziv 6 luni in arest, ACHITAT DEFINITIV) si a relatat cum domnul Liiceanu a venit cu mana intinsa sa-i fie sterse niste datorii Humanitas, prin 2002, ca "era un act de cultura" ce facea domnia sa si ca nu mai avea de unde sa plateasca si darile catre stat, ca cultura costa, cum ar spune un alt filosof in viata, din zona Strehaia! Asta a fost tot! 3 minute mari si late. Sau dusate si cremuite, ca-n scrisorile domnului Liiceanu! Lezat, nu de adevar, caci ar fi putut sa contracareze in instanta afirmatiile lui Dan Radu Rusanu, s-a gandit sa omoare mesagerul!

Voi realizati ca domnul Liiceanu nu a mai avut sarbatori, nu a mai avut Craciun dupa acea emisie? I-a incoltit in minte ideea textului si doua saptamani nu a mai fost om. A stat la lumina lampii, a scris, a sters, a rescris, i-a dat, in cele din urma, o aura grava si abisala textului ca intr-un final tragic sa incropeasca o lumeasca si abrupta "flegma". Un "scuipat"de toata frumusetea, in a doua zi de Craciun! Voi realizati ca exista oameni care nu au nimic sfant in fiinta lor? Domnul Liiceanu mai insinueaza cateva lucruri prin povestioara domniei sale, cum ca as fi "detasat" la TVR! Domnule Liiceanu, asa sa fie, prin absurd, dar chiar si asa, eu, la 30 de ani, inca mai am timp sa ma impac cu mine insumi, dumneavoastra...

Eu nu am plecat niciodata urechea la faptul ca ati fi fost "detasat" pe langa Noica, la faptul ca ati fi furat texte ca un pungas si ca ati fi plagiat sute de pagini, la faptul ca ati fi primit editura Humanitas(fosta Politica) de la stat, cu tot cu patrimoniu, la faptul ca i s-au sters datorii de milioane editurii Humanitas, indiferent de culoarea politica a guvernului in functie, rod al unor intense si sustinute campanii de trafic de influenta, la faptul ca ati fost intelectualul preferat al lui Basescu, intelectualul butoniera al acestuia, la faptul ca va plac luxul, opulenta, atentiile politicienilor(avionul trimis special de Basescu pentru a va aduce pe dvs. si pe altii la Vila de Protocol de la Neptun... si ca tot am ajuns la Basescu, va mai aduceti aminte de aceste cuvinte: "Timp de zece ani cât ați fost, sunteți președintele României, nu ați făcut decât să ne așezați pe drumul pe care noi, cei care credem care e binele în chip matur al României, trebuia să ne așezăm. Și pentru asta vă mulțumim"). Ar fi trebuit sa o fac si recuperez acum! Asa arata opul celui mai guraliv intelectual din cati a dat tara asta! V-ati facut chip cioplit la batranete, domnule Liicheanu! De fapt asta ati cautat toata viata, un stapan! L-ati avut pe Ceasusescu,pt. ca nu v-ati revoltat!