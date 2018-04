LIGA I. SCANDAL după meciul Astra - Viitorul. Un jucător ACUZĂ că a fost ÎNJURAT de arbitru: „Îți arat eu cine sunt”

Eliminat în timpul confruntării dintre Astra Giurgiu și FC Viitorul (scor 0-2), Florentin Matei acuză că a fost înjurat de „centralul” Marcel Bîrsan.





FC Viitorul s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul Astrei Giurgiu, într-o dispută din cadrul etapei a 3-a a play-off-ului Ligii I. Elevii lui Gică Hagi au deschis scorul după ce Urko Vera și-a învins propriul portar, în minutul 29, apoi, în repriza secundă, dobrogenii au mai punctat datorită lui Ianis Hagi (89). În minutul 41, Florentin Matei, jucătorul giurgiuvenilor, a fost eliminat de arbitrul Marcel Bîrsan. La final, fotbalistul a acuzat că a fost înjurat de „central”.

„Încerc să îmi dau seama de ce am luat roșu. Am cerut să îmi dea fault. Replica lui Bîrsan a fost că: Îți arăt eu cine sunt! și m-a înjurat. Nu am întâlnit în viața mea așa ceva. Dacă îl înjuram, trebuia să iau roșu direct.Eu i-am zis doar să îmi acorde un fault. Au trecut două minute, apoi mi-a arătat galben. Nu pot explica. N-am pomenit așa ceva. Al doilea galben l-am primit pentru că l-am întrebat de ce mi l-a acordat pe primul. Nu sunt genul care să intru în astfel de polemici. E prima dată când mă arbitrează domnul Bârsan”, a declarat Matei la Digi Sport.

