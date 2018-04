LIGA I. FCSB s-a împiedicat pe terenul campioanei en-titre. „Toată echipa era DROGATĂ. Parcă am fost BLAT azi”

Gigi Becali a luat foc la finalul partidei pe care FCSB a încheiat-o la egalitate, scor 2-2, pe terenul formației FC Viitorul, în etapa a 6-a a play-off-ului Ligii I.





FCSB a terminat la egalitate, scor 2-2, confruntarea disputată, sâmbătă, pe terenul celor de la FC Viitorul, în etapa a 6-a a play-off-ului Ligii I. Gazdele au marcat prin Ionuț Vînă (19) și Cristian Grava (36), oaspeții au redus din diferență după reușita lui Dennis Man (45) și au egalat grație lui Constantin Budescu, cel care a transformat o lovitură liberă de la 20 de metri, în minutul 56. După acest rezultate, FCSB este pe locul 1 al clasamentului, cu 42 de puncte, și este urmată de CFR Cluj (39). Ardelenii vor evolua, duminică, în deplasare, la Iași.

Gigi Becali a avut un discrus dur, la final. „Prima repriză m-am gândit că au mâncat ceva prost. Că au avut ceva în mâncare, că a fost stricat. Toată echipa era drogată. Și Viitorul a fost în formă. Dacă Vînă juca împotriva CFR-ului, el și cu Mățan, altul era rezultatul. Nu avem voie să pierdem meciul cu CFR Cluj. Nu ne mai permitem un egal. Nu înțeleg, am jucat de parcă am fost blat azi. Dacă nu scoți măcar un egal cu CFR, nu meriți să iei titlul! În condiții normale n-ar trebui să pierdem cu CFR Cluj. Ok, ei nu sunt o echipă slabă, au jucători puternici, dar noi avem prima șansă. Jucăm acasă, suntem și mai valoroși”, a afirmat Becali la Digi Sport.

