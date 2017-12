LIGA I. FCSB a pierdut cu Lugano și a terminat în corzi faza grupelor. Becali dă VERDICTUL. „Înseamnă că nu avem valoare”

FCSB a fost învinsă, joi, pe „Arena Națională”, scor 1-2, de Lugano, în ultima etapă a grupelor Ligii Europa. „Roș-albaștrii” s-au calificat în „șaisprezecimi” de pe locul secund.





FCSB a cedat, joi, pe teren propriu, în fața elvețienilor de la FC Lugano, scor 1-2, într-o confruntare ce a contat pentru ultima etapă din faza grupelor Ligii Europa. Oaspeții au marcat prin Daprela (3) și Vecsei (32), „roș-albaștrii” au redus din diferență datorită lui Gnohere, în minutul 60. FCSB își asigurase calificarea în „șaisprezecimi” după egalul cu Hapoel Beer Sheva (1-1), din etapa a 4-a, apoi a pierdut la Plzen (0-2) și acum, contra elvețienilor. În cealaltă partidă a Grupei G, Plzen s-a impus la Hapoel, scor 2-0. Cehii s-au clasat primii, cu 12 puncte, FCSB a adunat 10, Lugano 9 și Hapoel 4.

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a fost dezamăgit de evoluția echiperi sale și a spus că echipa sa nu are valoare fără jucătorii de bază. „Înseamnă că nu ai perspectivă, viitor, că ne mințim. Eu credeam că e posibil orice, dar nu e așa. Cu echipa asta nu poți face pași mari în Europa League. Trebuia să bați și să termini grupa pe locul 1. Trebuia să câștige meciul. Nu e nicio supărare că am pierdut, că suntem calificați. Azi ne-au lipsit 4-5 jucători. Am avut și penalty-uri. Asta e, am pierdut bani. Cu cine să jucăm? Joacă Golofca cu Arsenal și AC Milan?”, a spus Becali la plecarea de la „Arena Națională”. Finanțatorul a continuat la Digi Sport: „Fără Budescu, Pintilii, Man și un vârf, înseamnă că nu avem valoare.”

