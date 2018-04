LIGA I. Dinamo a avut mari probleme la Botoșani, dar A CÂȘTIGAT în inferioritatea numerică

Dinamo a câștigat, marți, partida disputată, în deplasare, cu FC Botoșani, scor 0-1. „Câinii” au marcat golul în inferioritate numerică.





Dinamo a disputat, marți, meciul restanță cu FC Botoșani, din etapa a 2-a a play-out-ului Ligii I. Oaspeții s-au impus la limită, scor 1-0, grație reușitei lui Robert Moldoveanu, din minutul 82. Dinamo a jucat în inferioritate numerică după ce Diogo Salomao a fost eliminat în minutul 51, după ce l-a călcat pe Mihai Roman. Dinamo se află pe locul 1 în clasamentul paly-out-ului, cu 26 de puncte, și este urmată de FC Botoșani (22) și FC Voluntari (18).

„E o victorie importantă pentru noi. Din fericire jucătorii au avut o reacție bună după eșecul cu Juventus. Au arătat că au valoare, ceea ce știam. Am câștigat în 10 oameni. Moldoveanu a înscris, Ricardo Grigore a debutat. E un mare plus. Am jucat împotriva unui adversar greu", a spus Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, la Digi Sport.

