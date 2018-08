LIGA I. Condusă la pauză de Gaz Metan, FCSB a reușit să plece cu toate punctele de la Mediaș. Nicolae Dică a semnalat o mare problemă

FCSB s-a impus, duminică, pe terenul formației Gaz Metan Mediaș, scor 3-1, într-o partidă din etapa a 4-a a campionatului intern.





FCSB a câștigat partida jucată, duminică, pe terenul formației Gaz Metan Mediaș, scor 3-1. Ardelenii au condus la pauză, după reușita lui Nasser Chamed (30), oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua, prin Olimpiu Moruțan (49), Harlem Gnohere (63) și Florinel Coman (83). Nicolae Dică, antrenorul celor de la FCSB, a remarcat că oamenii săi au mari probleme atunci când vine vorba despre defensiva la fazele fixe.

„O primă repriză nu foarte bună a noastră. Chiar dacă am avut posesie, nu am fost concentrați la finalizare. Am primit acel gol din fază fixă, în rest nu și-au creat nici adversarii prea multe ocazii. După pauză, am făcut un joc foarte bun. Le-am cerut la pauză jucătorilor să fim mai agresivi pe faza defensivă, iar în atac să ne mișcăm mai mult. Aveam nevoie de Gnohere, un număr 9 care să marcheze, de aceea l-am introdus. Din păcate, avem o mare problemă la fazele fixe. Nu e normal la o echipă de nivelul Stelei să luăm atâtea goluri, 3 deja, din astfel de situații. Așteptăm încă un fundaș central, sper să vină cât mai repede”, a spus Dică la Telekom Sport.

Pagina 1 din 1