LIGA I. A început SCANDALUL, după ce FCSB A PIERDUT la Astra Giurgiu. „Este cel mai PROST meci din ultimii 5 ani”. Meme Stoica: Mi-e JENĂ”. Becali trimite în EXIL 3 jucători

FCSB a pierdut meciul disputat, sâmbătă, pe terenul Astrei Giurgiu, scor 0-1, în prima etapă a Ligii I Betano. Singurul gol al meciului a fost reușit de Azdren Llulaku, în minutul 43, iar în partea a doua, formația lui Nicolae Dică n-a reușit nici măcar să egaleze. Astfel, Marius Mălfărășanu a debutat cu o victorie pe banca giurgiuvenilor.

Basarab Panduru a afirmat că FCSB a făcut cel mai slab meci din ultimii cinci ani. „Nu mă așteptam ca FCSB să joace atât de prost. Este cel mai prost meci din ultimii 5 ani pentru FCSB și am văzut vreo câteva. S-a ales praful de 4-3-3 din minutul 3. Man zice că a căzut psihic după primul gol. Ce e asta? Atunci trebuia să te mai bați mai tare, să te lupți, atunci începe meciul! Dacă dă adversarul gol în minutul 4, e gata meciul pentru tine?", a spus Panduru la Telekom Sport.

Meme Stoica și-a atacat jucătorii fără menajamente. „În decursul îndelungatei mele cariere, rar mi-a fost așa de jenă. Aveam senzația că sunt Manchester City. Mulți dintre jucătorii noștri, poate mai puțin Moruțan cu un debut excelent, și pe alocuri Man și Filipe, cred că ar trebui să se uite cu multă jenă în conturi. Să urmărească meciul ăsta să-și vadă evoluțiile și să-și dea seama că așa nu se poate juca fotbal la FCSB. Ne-am făcut de râs! Astra e de felicitat, Măldărașanu la fel. E un tehnician de valoare”, a spus Stoica.

„Nu a mers nimic. Am început bine, apoi s-a prăbușit totul. Nu am reușit să concretizăm nicio ocazie. Nu am fost lucizi în fața porții, nu am avut ritm de joc, nici agresivitate în fața porții. Am avut probleme anul trecut la fazele fixe. Acum pare că avem din nou. Nu reușim să ne concentrăm. S-a văzut și la mondial cât de importante sunt. Pe final l-am trimis pe Planici în atac. Speram să aducem mai multe mingi în careu și că va marca așa cum a făcut la meciurile cu CFR. Sperăm să se aducă la un moment dat un atacant. Trebuie să înțeleagă cei care sunt aici că așa nu putem să continuăm”, a afirmat Nicolae Dică la Digi Sport.

„Ca să ai mingea trebuie să ai jucători inteligenți. Sistemul ăsta de 4-3-3 e sistem greu. Nu poți juca așa cu oricine. Ne întoarcem noi la oile noastre, la 4-2-3-1, că ăsta e greu. Îl schimbăm. Eu mă gândeam la multe, nu știam ce jucători avem. Ia tu Tănase, ia tu Coman, ia tu Bălașa, stați voi în tribune”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

