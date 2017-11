LIGA EUROPA. FCSB a fost RESEMNATĂ TOTAL la Plzen și A CEDAT fără dubii. „El ne-a PIERDUT meciul”

FCSB a fost învinsă, joi, în deplasare, de Viktoria Plzen (scor 0-2), într-o partidă din grupa G a Ligii Europa. Oamenii lui Nicolae Dică au arătat un joc submediocru.





FCSB a făcut figurație, joi, pe terenul cehilor de la Viktoria Plzen și au pierdut cu scorul de 0-2. La pauză, tabela nu suferise modificări, iar în partea a doua a fost pusă în mișcare după reușitele lui Milan Petrzela (49), Jan Kopici (76). Vicecampioana României a arătat o atitudine resemnată și mulțumită de calificarea în „șaisprezecimi”.

Nicolae Dică a folosit următoarea formulă de echipă: Daniel Vlad - Gabriel Enache, Bogdan Planic, Mihai Bălașa, Junior Morais - Ovidiu Popescu, Lucian Filip (Dragoș Nedelcu, 46) - Cătălin Golofca (Florin Tănase, 46), Dennis Man, Florinel Coman (Constantin Budescu, 64) - Denis Alibec.

În cealaltă partidă a Grupei G, elvețienii de la Lugano i-au învins pe israelineii de la Hapoel Beer Sheva, scor 1-0. În clasament, FCSB se află pe primul loc (10p) și e urmată de Plzen (9), Lugano (6), Hapoel (4). În ultima etapă, FCSB evoluează, acasă, cu Lugano, iar Hapoel dă piept pe teren propriu cu Plzen.

„Meciul s-a pierdut la Junior Morais. Amândouă golurile au venit pe acea partea. Parcă Morais a uitat fotbalul. Poate că echipa putea mai mult, dar s-a văzut relaxarea, s-a văzut că eram calificați. Și Filip parcă era pe altă planetă. Nu îmi dau seama ce se întâmplă cu Morais. A fost depășit ușor și a dat pase greșite. Aveam mare încredere în el. Puteam câștiga meciul, a fost gol din ofsaid și am avut și penalty. La Florinel Coman a fost penalty clar. L-a tras de tricou și i-a luat și piciorul. Nu am de ce să fiu supărat .Terminăm pe locul 1. Avem 10 puncte. La golaveraj suntem mai buni decât Lugano. Era vorba de bani, dar mai important e meciul cu Astra. Dacă Junior Morais mai joacă așa, nu putem câștiga meciurile. O să mă duc să vorbesc cu el, să văd dacă are probleme. A jucat de parcă nu s-a antrenat. Vreau să știu dacă în seara asta a fost doar o excepție”, a spus Gigi Becali la Pro X.

