De ce TAC liderii Europei pe tema Brexit-ului? Surse din interiorul Uniunii spun că May este MENAJATĂ la Bruxelles pentru că şi aşa are probleme ACASĂ

De ce liderii Europei rămân muţi pe temele Brexit-ului din mai, și ce cred cu adevărat? Surse din interior, spun că şi aşa se confruntă cu Cartea Albă a lui Theresa May, pe fondul îngroșării temerilor de nereușită de a accepta planurile primului ministru, şi se tem de o plecare haotică -fără acord- în luna martie, ceea ce ar însemna un dezastru pentru Regatul Unit dar şi pentru UE.





Surse din Uniunea Europeană susțin că statele membre au decis să nu aducă critici la adresa propunerilor lui May, deoarece nu doresc să adauge presiune la care se află deja. Un om din interior a spus că există încă multă bunăvoință față de May la Bruxelles și, în timp ce există multe îndoieli serioase cu privire la viabilitatea Cărții sale albe, aceasta a fost salutată ca un punct de plecare pentru discuții noi. De asemenea, șefii de la Bruxelles sunt conștienți de faptul că probabilitatea unui Brexit nereuşit ar fi mai mare dacă Marea Britanie ar suferit o schimbare la conducere, așa că deocamfată se dorește să fie cu toţii mai înţelegători cu May.

O sursă germană a spus: "Nu are sens să facem zgomote". Mai mult, veteranul german Europhile Elmar Brok, un membru proeminent al Comitetului Brexit al Parlamentului European, pare să urmeze această linie atunci când a recunoscut că "Cartea Albă ar putea fi baza pentru viitoarele relații".

Ministrul german al Externei, Michael Roth, a declarat că UE a avut multe întrebări cu privire la propunerile britanice, dar a crezut că May a vrut să facă compromisuri. Dl. Roth a spus că este încă neclar dacă ar putea fi evitată o neglijență a Brexit-ului, dar a adăugat: "Toată lumea trebuie să fie conștientă de faptul că UE se află într-o situație mai rea după plecarea Regatului Unit, dar aceasta se aplică și britanicilor .

"Acum trebuie să fie o chestiune de a menține dezavantajele cât mai scăzute posibil. "Pentru noi, coeziunea UE-27 este crucială. Pentru noi, integritatea pieței unice este crucială și pentru noi este esențial să vrem să lucrăm cât mai aproape de Marea Britanie ", a concluzionat ministrul, notează express.

