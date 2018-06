Liderul UDMR vorbește după întâlnirea cu președintele PNL: Fără ruperea coaliției PSD-ALDE nu poate fi dărâmat Guvernul

Președintele UDMR Kelemen Hunor a confirmat că s-a întâlnit marți dimineața cu președintele PNL Ludovic Orban pentru a discuta pe margina susținerii moțiunii de cenzură. Potrivit liderului maghiarilor, acesta nu a putut să le ofere celor de la PNL un răspuns, întrucât miercuri parlamentarii UDMR se vor decide asupra moțiunii. De altfel, Kelemen Hunor a spus că fără ruperea coaliției de guvernare PSD- ALDE, Opoziția nu are șanse să dărâme Guvernul.





„Am avut o întâlnire cu Ludovic Orban așa cum am spus ieri că ne vom întălni. Am discutat un pic despre situația politică. Foarte sistemactic, matematic. Am adunat tot ce se poate aduna la un loc. (...) Până la 233 mai sunt mult, multe, multe voturi lipsă. Din punctul meu de vedere, în acest moment, Opoziția, completată eventual cu o parte din minorități, nu are șanse să dărâme Guvernul”, a declarat liderul UDMR, la Parlament.

Klemen Hunor a precizat că în discuțiile avute cu liderul PNL nu s-a vorbit despre o variantă de Guvern în cazul în care Executivul Dăncilă va fi dat jos.

„Nu am discutat despre programul de guvernare, nu am discutat despre miniștri, nu am discutat despre persoana primului ministru, nu am discutat despre ce ar trebui să facă cel care vrea să înlocuiască Guvernul actual.

Din acest punct de vdere, în umra tuturor calculelor este un singur rezultat: cei care susțin moțiune a de cenzură nu au voturile necesare. Fără PSD, fără ALDE, fără ruperea coaliției nu se poate, indiferent cine ce spune. Cifrele nu te mint! Cifrele sunt extrem de simple de făcut un calcul!

Nu am putut să îi dau un răspuns, pentru că noi (UDMR – n.r.), mâine dimineață, avem grupurile reunite și acolo vom vota ( cu privire la susținerea moțiunii de cenzură).

