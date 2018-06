Orban îl SUSȚINE pe Robu. Liderul PNL i-a luat apărarea primarului din Timișoara, în legătură dosarul instrumentat de DNA

Primarul Timişoarei Nicolae Robu este nevinovat în dosarul instrumentat de DNA în care acesta are calitatea de suspect, a spus preşedintele PNL Ludovic Orban, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Bistriţa.





„Domnul Robu are încă o calitate de suspect, deci nu a început urmărirea penală, nu s-a dispus nicio măsură preventivă. Chiar cunosc speţa. Acolo este vorba de proiectarea pentru anveloparea a 65 de blocuri. (...) Primarul a refuzat să-i dea (firmei - n.r.) bani suplimentari faţă de valoarea contractului, care a fost stabilită la 15.000 euro. Eu nu cred că domnul Robu poate fi suspectat de vreo faptă de corupţie pentru faptul că a refuzat să majoreze valoarea contractului de proiectare şi că s-a încăpăţânat să respecte contractul, şi anume să nu deconteze nicio situaţie prezentată spre decontare mai mare decât valoare de 15.000 euro. Restul sunt poveşti de adormit copiii. Sunt convins că domnul Robu, mai ales că îl cunosc pe domnul Robu, domnul Robu este omul legii, este de o meticulozitate şi de o scrupulozitate în materie de respectarea legii pe care o întâlneşti destul de rar, ca atare nu am nicio îndoială că domnul Robu nu că este nevinovat, că ar fi comis vreo faptă care să-l poată pune în situaţia de a fi pornită acţiunea în privinţa domniei sale", a afirmat Orban.

În context, întrebat dacă se impune luarea unor măsuri politice faţă de Nicolae Robu, care conduce filiala Timiş a partidului, Ludovic Orban a spus că „sub nicio formă", potrivit Agerpres.

Primarul Nicolae Robu a fost chemat, vineri, la DNA Timişoara pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de suspect într-un dosar ce priveşte anveloparea unor blocuri din municipiu.

„Nu am nicio nelinişte în ceea ce mă priveşte, pentru că nu am făcut personal nicio ilegalitate şi nici nu am cerut nimănui să facă vreo ilegalitate nici pe această speţă, nici pe alta", a afirmat Robu, vineri, într-o conferinţă de presă.

