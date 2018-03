Liberalii propun un pact Iohannis - PSD pentru încurajarea cititului

Fiecare elev va primi câte 50 de euro pe an să-și cumpere cărți, potrivit unui pachet legislativ lansat în dezbatere publică.





Deputatul Ovidiu Raetchi a lansat în dezbatere publică, sub denumirea „Pactul pentru Carte", un set de propuneri legislative pentru a-i încuraja pe români să citească mai multe cărți și a propus Președinției, Guvernului și partidelor politice să ajungă la un consens.

„La ora actuală, piața de carte din România se află pe ultimul loc in Uniunea Europeană, cu o valoare de circa 100 de milioane de euro. Comparativ, cea din Germania este de 60 de ori mai mare, ajungând la 6 miliarde de euro. Potrivit unui studiu recent Eurostat, doar 2,8% dintre români citesc o carte pe lună; un român cheltuiește maxim trei euro pe an pentru cărți – mult sub media Uniunii Europene, iar datele Institutului Național de Cercetare în Cultură spun că un român din cinci nu a citit niciodată o carte", spune deputatul, într-un comunicat de presă.

Printre măsurile propuse se află:

Creșterea fondului de carte din bibliotecile școlare cu cel puțin 0.5 cărți anual pentru fiecare elev din cadrul unității școlare.

Acordarea unui suport financiar anual de 100 de euro fiecărui profesor pentru achiziționarea de cărți.

Eliminarea TVA pentru cărțile tipărite

Reducerea TVA la 5% pentru cărțile în format electronic

Acordarea a 50 de euro pentru achiziționarea de cărți fiecărui elev, la absolvirea primului an din fiecare ciclu școlar.

Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru „persoanele cu meserii-cheie din industria de carte, asociate cu cele din domeniul cercetării sau informaticii"

Renunțarea la impozitul pe clădiri/taxe pe clădiri și impozitul pe teren pentru spațiile utilizate pentru funcționarea librăriilor în care vânzarea de carte reprezintă cel puțin 50% din cifra de afaceri

Pagina 1 din 1