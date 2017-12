Lewis Hamilton și-a pus ȚĂRÂNĂ în CAP pentru că i-a spus nepotului: „Băieții NU poartă ROCHII de prințese”

Campionul mondial de Formula 1 și-a cerut iertare că a postat pe rețelele de socializare un filmuleț de Crăciun total incorect politic.





În ziua de Crăciun, Lewis Hamilton a postat pe rețelele de socializare un filmuleț care îl prezenta în mijlocul familiei și în care îi spunea nepotului său: „Băiețeii nu poartă rochii de prințese!”

Postarea, considerată scandaloasă din punctul de vedere al corectitudinii politice, a fost ștearsă la scurt timp. Nu a fost suficient. Hamilton a scris pe Twitter: „Mă jucam cu nepotul meu și am realizat că vorbele mele erau nepotrivite, așa că am șters postarea. Nu am vrut să provoc suferință nimănui și nici să ofensez pe nimeni. Vreau ca nepotul meu să se simtă liber să se exprime așa cum simte, la fel cum ne dorim cu toți.”

Pentru că țărâna pusă în cap nu a părut suficientă, campionul mondial a adăugat: „Prezint scuzele cele mai sincere pentru comportamentul meu deoarece înțeleg că nu este acceptabil pentru toată lumea, indiferent de persoană, să marginalizezi sau să descrii pe cineva folosind stereotipuri.”

Și încă: „Întotdeauna am sprijinit pe toată lumea să își trăiască viața așa cum își dorește și sper să pot fi iertat pentru această lipsă de judecată.”

În filmulețul cu pricina, Lewis Hamilton se adesează fanilor săi în timp ce îl filmează pe nepotul său îmbrăcat într-o rochie: „Sunt atât de supărat... Uitați-vă la nepotul meu... De ce porți rochie de prințesă? Asta ai primit de Crăciun? Băieții nu poartă rochii de prințesă!”