Legile Justiției agită apele în PSD. Se anunță DECAPITĂRI în partid

Legile Justiției provoacă nemulțumiri în rândul social-democraților. Astfel, schimbări majore ar putea avea loc în cadrul Comisiei parlamentare speciale privind Legile Justiției, condusă de fostul ministru de resort, Florin Iordache, pentru ca pachetul de legi să fie implementat întocmai ca în programul de guvernare asumat de partid, a anunțat duminică secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu.





„Colegii noștri juriști din Comisia Specială, care consideră că se fac presiuni asupra lor sau nu vor să susțină până la capăt aceste modificări așa cum le-am promis trebuie să facă loc în Comisie altor colegi juriști mult mai curajoși. Asta va fi discuția de luni. Vom face oricâte schimbări sunt necesare pentru ca acest pachet de legi să fie votat în forma pe care noi am propus-o poporului român, în această sesiune parlamentară,” a declarat, duminică, Ștefănescu la Antena 3.

ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu, a susținut un amendament care a fost respins, care face referire la obligaţia statului de a se îndrepta cu acţiune în regres împotriva magistratului care a încălcat legea cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, precum şi faptul ca statul să fie obligat să plătească justiţiabililor „de îndată” sumele de bani acordate cu titlu de despăgubiri şi nu într-un termen de un an.

Reacția PSD după ce ALDE a anunțat că NU SUSȚINE legea răspunderii magistraților

„Este regretabil ceea ce s-a votat la Comisia Specială. Textul va fi rectificat la Senat, iar asta e poziția oficială a partidului, inclusiv a președintelui Liviu Dragnea. Vom merge pe această modificare, în care statul are obligația să se îndrepte, nu că poate să se îndrepte. O susțin două amendamente ale ALDE dar și amendamentul lui Eugen Nicolicea care prevede că nu mai există un termen anume în care se prescrie acest lucru. Se va întâmpla săptămâna viitoare. Acest anunț l-am făcut la o zi după ce am fost extrem de nemulțumiți de ceea ce s-a întămplat la Comisia Parlamentară și am primit o mulțime de mesaje, nu foarte prietenoase din partea membrilor de partid, a simpatizanților și a celor care ne-au votat. E cel mai rău lucru să dezamăgești propriul electorat și colegii de partid” a precizat Codrin Ștefănescu.

SCANDAL în coaliție. Tăriceanu l-a lovit pe Dragnea în cel mai sensibil punct

Loading...