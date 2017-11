Magistrații trimiși în judecată, salvați de CSM

Judecătorul sau procurorul poate fi suspendat din funcţie şi în cazul în care a fost trimis în judecată pentru o infracţiune, dacă se apreciază, în raport de circumstanţele cauzei, că se aduce atingere prestigiului profesiei, au hotărât, luni, parlamentarii Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiţiei.





În situaţia în care s-a apreciat că judecătorul sau procurorul poate fi menţinut în funcţie, acestuia i se poate interzice provizoriu exercitarea anumitor atribuţii până la soluţionarea definitivă a cauzei. Prevederile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care faţă de judecător sau procuror s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune şi organul judiciar a stabilit în sarcina sa obligația de a nu exercita profesia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, se arată în amendamentul asumat de CSM-ALDE - USR, votat de membrii Comisiei special.

Cu alte cuvinte, senatorii şi deputaţii au modificat articolul 62 al Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, astfel încât suspendarea magistraţilor va fi posibilă în funcţie de decizia luată.

În legislația actuală, judecătorii şi procurorii trimişi în judecată erau suspendaţi de drept odată cu punerea în mişcare a urmăririi penale.

Opoziția, prin vocea liberalului, Daniel Fenechiu, susține că modificările din Comisia specială au fost făcute pentru ca să se poată justifica meținerea lui Liviu Dragnea în funcție de Președinte al Camerei Deputaților, respectiv a lui Călin-Popescu Tăriceanu în funcția de Președinte al Senatului.

„REFORMA LEGILOR JUSTITIEI: VA POATE FACE DOSAR PENAL UN PROCUROR INCULPAT SI TRIMIS IN JUDECATA SI VA POATE JUDECA, UN JUDECATOR INCULPAT SI TRIMIS IN JUDECATA! Ca sa justifice mentinerea lui Dragnea si a lui Tariceanu ca presedinti la Camera si Senat, PSD-ALDE-UDMR legifereaza ca judecatorii trimisi in judecata sa poate judeca, iar procurorii trimisi in judecata sa poata face dosare...Ca de la inculpat, la inculpat...

UPDATE 2- Judecatorul sau procurorul- si, tineti-va bine, trimis in judecata poate fi suspendat de CSM...Poate..In vechea reglementare, suspendarea era de drept la punerea in miscare a urmaririi penale...Astia, ca sa-l scape pe Dragnea sunt in stare sa faca complete de judecata si cu judecatori de la Rahova si Jilava...Va dati seama ce corect vor judeca judecatorii trimisi in judecata? Sau ce dosare bune vor face procurorii trimisi in judecata?”, a scris, pe o rețea de socializare, Daniel Fenechiu.

