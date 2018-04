Legenda Anatoli Karpov s-a implicat, la București, în ofensiva șahului românesc

Marele maestru internațional rus Anatoli Karpov, campion mondial în două rânduri (1975-1985, 1993-1999), a încheiat marți o vizită plină de semnificații în România.





Este un vârf pentru șahiști – acum e Campionatul European feminin, în Slovacia, s-a terminat CE masculin în Georgia, o multitudine de competiții interne care culminează cu apropiatele naționale de la Olănești.

Declarații:

Sorin Iacoban, președintele FR Șah: ,,A fost o onoare pentru noi să vină iar Karpov, la invitația federației și a Academiei de Studii Economice. El a susținut a susținut o conferință, etapă în primirea titlului de Doctor Honoris Causa. A mai avut întâlniri importante. Faptul că în ultimii ani Karpov a venit de două ori la noi arată că suntem o piesă importantă în șahul mondial. După locul 5 la fete și 7 la băieți la CE pe echipe, dorim să promovăm la echipa națională juniori foarte buni. Deac, Gavrilescu, Costachi la băieți, Lehaci și Cosman la fete. Vom găzdui CE de șah rapid, blitz și dezlegări pentru juniori cu 350 de participanți, la anul Campionatul Mondial de veterani și CE școlar”.

Marele maestru internațional Florin Gheorghiu: ,,Mă bucur că am avut voi ocazia să îl revăd pe Karpov. El a semnat una din prefețe. Integrala de șah Florin Gheorghiu, în trei volume, va fi lansată în luna mai la Salonul de carte de la Romexpo. Atunci o să fie reeditat și volumul 1, unde se relatează despre primul titlu de campion național, la 16 ani, o surpriză pentru toată lumea și pentru mine. În 61 am fost vicecampion mondial, apoi în 63 campion mondial de juniori. Am fost la 14 olimpiade. Am fost de 3 ori am fost campion al SUA, am jucat cu 9 campioni mondiali, de la Botvinnik la Kramnik. Apoi 10 ani în top 10 mondial, fiind și locul 3 după Kasparov și Korcinoi”.

Ion Dobronăuțeanu, președinte adjunct al Uniunii Europene de Șah, s-a referit la jucătoarea noastră Sabina Foișor, campioană a SUA, și la lupta pentru titlul mondial. ,,Sabina Foișor își apăra acum titlul din SUA, iar tânărul Cristian Chirilă este în echipa tehnică a lui Caruana, care va juca pentru titlul suprem. La Berlin a avut loc Turneul Candidaților pentru desemnarea șalangerului la titlul mondial. Participanții au fost Mamedyarov (Azerbaidjan), Kramnik (Rusia), Wesley So (SUA), Aronian (Armenia), Caruana (SUA), Ding Liren (China), Grischuk și Karjakin (Rusia). Caruana a învins și va juca împotriva lui Carlsen deținătorul titlului.

Vladimir Danilov, vicepreședinte al FRȘ: ,, Vreau să remarc promovarea juniorilor la echipele naționale. Început cu 6 ani în urmă, cu participarea juniorilor la CN de tineret, procesul a dat rezultate. Deac, Costachi, Gavrilescu, Ognean sunt primele nume, dar mai sunt și alții. Sunt foarte multe șanse ca în echipa noastră de la Olimpiada din toamnă, de la Batumi, să avem trei juniori – Deac, Costachi, Gavrilescu. La fete, lucrurile sunt mai dificile, dar și aici avem o junioară la națională – Lehaci. După succesul obținut de Deac la națională, FR Șah a continuat procesul de promovare a juniorilor”.

Daniel Candea, mebru în Consiliul Director al FRȘ: ,,Îmi aduc aminte cât de mult m-a impresionat prezența lui Karpov în, România, când era campion mondial. La fel de bucuros pentru vizita sa sunt și acum, când a devenit o legendă, mereu aproape de șahul românesc, un adevărat simbol pentru copiii care sunt atrași în număr tot mai mare de sportul minții”.

Radu Șofran, organizator de turee : ,, Eu vreau să subliniez că în perioada 13 -22 mai cei mai buni șahiști din țară își vor disputa titlul de campion pe acest an. Printre ei se vor afla Bogdan Deac, Constantin Lupulescu, Mircea Pârligras, Mihail Marin, iar la feminin Irina Bulmaga, Elena Luminița Cosma și Corina Peptan”.

