După ce apare noua Lege a pensiilor, recalcularea va dura un an

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat recent că noua Lege unitară a pensiilor, care trebuia să fie gata până la 1 iulie 2017, potrivit calendarului din Programul de guvernare cu care PSD a câștigat alegerile, este gata în proproție de 99%: „În sensul că Ministerul Muncii a finalizat această lege, sigur că Finanțele au spus că nu ne atingem de ea până nu vedem ce se întâmplă cu Codul Fiscal”.





Ea a spus și că, după apariția legii, recalcularea nu se va face imediat: „Pensionarul nu este afectat deloc că nu a apărut legea pensiilor, o dată pentru că are un termen de calculare legea pensiilor, vă dați seama, este vorba de cinci milioane de pensionari, destul de mare, peste un an de zile. Al doilea motiv e că noi am făcut deja prin ordonanță majorările de pensii pe care le aveam prevăzute în programul de guvernare, adică 1.100 de lei punctul de pensie de la 1 iulie (2018, n.r) și de asemenea pensia minim garantată de la 520 de lei la 640 de lei, tot de la 1 iulie (2018 n.r.)”

