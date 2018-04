Prin trei cuvinte într-o lege, partidele și-au pompat în pușculițe milioane de euro de la stat

Adversari politici în Parlament, liberalii și social-democrații au votat cot la cot o lege care le-a triplat veniturile încasate de la bugetul de stat.





Partidele care intră în Parlament primesc gratuit de la bugetul de stat, în fiecare lună, o sumă de bani denumită „subvenție”, pe care o pot cheltui, de exemplu, pentru salariile angajaților, să repare mașinile de la partid, să-și achite abonamentele la internet și telefoane mobile, să-și plătească chiriile sau să angajeze avocați.

Înainte să intre în vacanța de Crăciun, pe 19 decembrie 2017, deputații au schimbat legea finanțării partidelor din care fac parte: sumele de bani care vor ajunge în pușculițele de partid nu se vor mai calcula din „veniturile prevăzute în bugetul de stat”, ci din „produsul intern brut”.

Aceste trei cuvinte introduse în legea 334/2006, „produsul intern brut”, le-au triplat partidelor veniturile de la buget.

Milioane de euro în joc

Potrivit datelor oficiale privind banii încasați de partidele parlamentare de la stat, în luna ianuarie a anului trecut, PSD, PNL, USR, ALDE și PMP au primit gratuit de la bugetul de stat o sumă totală de 701.882 de lei. După schimbarea legii în Parlament, aceleași partide au primit în luna ianuarie a acestui an 2.115.007 lei.

Situația este identică pentru lunile februarie, martie și pentru aprilie, luna în curs: în conturile partidelor au intrat de trei ori mai mulți bani decât anul trecut. În total, din calculele efectuate de EVZ, partidele vor încasa în acest an cu 20 de milioane de euro în plus față de anul trecut. Cea mai mare felie din tort o primește PSD-ul, pentru că are cei mai mulți parlamentari.

De exemplu, în luna aprilie, PSD a primit aproape 900.000 de euro bani gratis de la buget. Celui mai „sărac” partid, PMP-ului, i-au intrat în această lună în conturi aproape 60.000 de euro de la stat.

Social-democraților li se acordă peste 50% din subvenția de la bugetul de stat, PNL primește peste 25% din bani, USR – aproape 8%, ALDE – peste 6%, iar PMP – 4%.

Femeile, pretextul PNL

Deși liberalii acuză zilnic la televizor coaliția de guvernare de incompetență, rea-voință și interese ascunse, din cei 51 de deputați PNL prezenți la vot, unul singur a votat împotriva proiectului inițiat de trezorierul PSD.

UDMR și ALDE au completat coaliția putere-opoziție care a triplat veniturile partidelor. Potrivit stenogramei ședinței, liberalii au explicat că legea „va stimula partidele politice să propună femei pe locuri eligibile” în alegeri. Liberalii s-au referit la o altă modificare adoptată la pachet, potrivit căreia pentru partidele care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată dublu proporţional cu numărul mandatelor obţinute de candidaţii femei.

