Legătura dintre FLORIN SALAM și TRANSSEXUALUL Roxi. Cum a ajuns acesta să se PROSTITUEZE în Anglia. MANELIȘTII sunt în stare de ȘOC de când s-a aflat ADEVĂRUL

Marya Narcisa este o dansatoare cunoscută în lumea maneliștilor, datorită lui Florin Salam. A trecut prin clipe de coșmar după ce a fost acuzată că ar duce femei la prostituție. A negat ferm acuzațiile, dar transsexualul Roxi a decis să rupă tăcerea.





Acesta a lansat acuzații fără precedent la adresa dansatoarei preferate a lui Florin Salam. Travestitul susține că Marya Narcisa l-ar fi atras în Anglia și că l-ar fi „scos la produs”. Ba mai mult, transsexualul a acuzat-o pe dansatoare că i-ar fi furat și banii, scrie Cancan.

„Narcisa, dansatoarea lui Florin Salam, m-a dus în Anglia să mă prostitueze. Mi-a chemat clienți și am și martori. Această femeie mi-a furat banii. Lumea trebuie să știe că este o prefăcută. Și că fură bani și cheamă fete la produs. Cu asta se ocupă. M-a trimis cu 50 de lire acasă. Mi-a luat banii, îi vreau înapoi. Mi-a cerut împrumutut, dar nu i-am mai văzut înapoi. Am stat acolo aproape trei săptămâni. Și am început munca după patru zile. Apoi a pus anunțuri cu mine”, a spus Roxi.

În urmă cu ceva timp, după ce în presă a apărut informaţia potrivit căreia celebrul manelist a renunţat la serviciile sale din cauza Roxanei Dobre, care ar fi devenit extrem de geloasă, Narcisa a vorbit deschis despre relaţia pe care o are cu Florin Salam.

„Sincer, nu aş putea să fiu geloasă în locul Roxanei. Da, am o relaţie cu Florin Salam. Florin mă complimenta zilnic. Aştept să mă sune Salam să clarifice situaţia. Am tatuat pe spate numele Florin”, a povestit dansatoarea, într-o emisiune TV. După ce a pus pe toată lumea pe jar, dansatoarea de manele a mărturisit că şi-a făcut tatuajul în timpul relaţiei pe care a avut-o cu un alt manelist, Florin Purice.

Pagina 1 din 1