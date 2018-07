Cazul Laurian Lucaș ne dovedește că Binomul SRI- DNA a funcționat încă din ianuarie 2005! România lui Cristoiu

Hălăduind pe autostrada Internetului, am descoperit pe site-ul Ziarului de Bacău, atît în formulă scrisă, cît şi în formulă video, relatarea unei conferinţe de presă ţinute – scria ziarul încă din titlul - de fostul viceprimar Laurian Lucaş, condamnat de I.C.C.J. în 2014, la patru ani închisoare pentru complicitate la luare de mită în cadrul lotului Sechelariu. În prezent, menționa site-ul, Laurian Lucaș e eliberat condiționat.





Sechelariu, Sechelariu... Ce-mi spune mie numele ăsta în postdecembrism? m-am întrebat, aventurîndu-mă prin memoria mea de Istoric al clipei. Sechelariu înseamnă Dumitru Sechelariu, fost primar al Bacăului între 1996-2004, un veritabil baron local PSD şi, mi-am amintit de îndată, criticat mai întîi de Ion Iliescu în regimul Năstase şi denunţat de Traian Băsescu în campania din 2014 drept întruchiparea corupţiei din Moldova. Îmi mai aminteam doar că lui Dumitru Sechelariu i-a succedat la funcţia de primar, în 2004, Romeo Stavarache, la vremea respectivă un Arhanghel al anticorupţiei, drept pentru care l-a dat în gît pe precedesorul său fără să clipească. Dumitru Sechelariu a murit în februarie 2013. Romeo Stavarache e la puşcărie pentru fapte de corupţie. Numele Sechelariu mă trimite şi la numele Sergiu Sechelariu, în strînsă legătură cu condamnarea lui Adrian Năstase.

Laurian Lucaş nu-mi spune nimic.

Am devenit însă brusc interesat de conferinţa sa de presă citind c-o inițiase pentru a denunţa nedreptatea care i se făcuse prin condamnarea şi, mai ales, pentru a anunţa că se va bate pînă-n pînzele albe pentru a dovedi lumii că e nevinovat.

Din aceeași conferință de presă am aflat că, sub semnul hotărîrii de a nu se lăsa, Laurian Lucaș a făcut plîngere la CEDO în 7 mai 2015 și a cîștigat chiar dacă parțial prin Decizia din 22 septembrie 2015.

De regulă cei care au fost deja la puşcărie pentru corupţie, după ieşirea în lumea liberă fac ciocul mic. Fericiţi c-au scăpat cu atît, se grăbesc să-şi consume averea rămasă practic neatinsă după tărăşenia cu ancheta DNA. Tac mîlc, umblă pîş-pîş, pentru că ştiindu-se îmbogăţiţi pe necinstite, chiar dacă dosarul pentru care au făcut puşcărie a fost unul cu cîntec, se tem ca nu cumva, devenind gălăgioși, să atragă din nou atenţia asupra lor. Laurian Lucaş făcea excepţie de la regula asta. Însemna pentru mine că era nevinovat. Mai ales că din punct de vedere practic nu i se mai putea da înapoi anii petrecuți deja în pușcărie. Şi dacă era nevinovat devenea interesant prin dosarul ticluit de DNA și mai ales prin sentința dată de ÎCCJ în 6 noiembrie 2014, în plină dictatură a Binomului SRI-DNA, de un complet condus de Ioana Bogdan, un judecător de pe culoarul de Justiție al SRI, la un ÎCCJ aflată sub conducerea Liviei Stanciu, partenera DNA.

Un alt motiv care mi l-a făcut interesant pe Laurian Lucaş e momentul cu Nota secretă a SRI care a stat la baza autosesizării din oficiu a PNA. Din text se înţelege că această Notă a fost trimisă DNA (la vremea respectivă PNA) condusă de Ioan Amariei de SRI-ul condus de Radu Timofte. Nota asta de relaţii, mai pe româneşte spus, o Notă întocmită de SRI în buna tradiţie a fostei Securităţi, a servit DNA drept temei pentru o Sesizare din oficiu, încheiată prin Procesul verbal din 19 ianuarie 2005. Nota informativă a SRI cu numărul 0992507 fusese redactată în 11 ianuarie 2005. Potrivit normelor de Drept, Nota SRI, de la care a pornit Dosarul Lotului Sechelariu, trebuia cunoscută de Apărare. La conferinţa de presă, Laurian Lucaş spune că deşi el a cerut să vadă Nota nici azi nu ştie ce conţine. A fost refuzat pe motiv că e securizată pe 49 de ani. Şi aceasta dacă nu chiar aceasta îl făcea interesant pe Laurian Lucaş. Se contura existenţa Binomului cu mult înainte ca acesta să fie oficializat prin Protocoale.

Încă din ianuarie 2005!

Mă gîndeam să-l caut pe Laurian Lucaş, să-i cer Dosarul (ultima modă pentru mine în materie de lectură), cînd m-a contactat chiar domnia sa, sub semnul campaniei de restabilire a Adevărului. Am aflat cu acest prilej că, deşi cazul său e unul tipic pentru abuzurile comise în numele luptei împotriva corupţiei, nici o instituţie de presă, nici măcar dintre cele care flutură steagul războiului cu Statul Paralel, nu i-au dat atenţie.

Sentinţa ÎCCJ, dată la capătul a nouă ani de Procese (au fost mai multe etape), în 6 noiembrie 2014, în plină dictatură a Binomului SRI-DNA, a fost transpusă în practică.

Laurian Lucaş e acum eliberat condiţionat. Ca şi în cazul Mortului, care nu se mai întoarce de la groapă, nici anii din puşcărie şi nici cei din anchete şi procese, nu se vor mai întoarce altfel decît au fost în viaţa victimei. Lipsa de interes a presei, chiar şi a celei angajate în confruntarea cu abuzurile Binomului, îşi găseşte, poate, explicaţia şi în dosarul închis de patru ani.

Eu însă, după lectura documentului, consider că acest caz merită să intre în atenţia presei şi a opiniei publice prin cîteva note pe cît de originale, pe atît de şocante.

Deoarece spaţiul nu-mi permite o incursiune prin întreg dosarul, cum fac de obicei cu dosarele primite de la victimele aşa-zisei lupte împotria corupţiei, mă voi rezuma la prezentarea notelor prin care acest caz e neobişnuit într-un peisaj în care activitatea Binomului SRI-DNA a produs neobişnuit pe bandă rulantă.

Cum au fost scoși din Dosar oamenii Băieților din Păduri

Încă de la înfiinţarea sub denumirea de PNA, DNA a fost un instrument folosit în bătăliile politico-mafiote interne. Dacă, la un moment dat, au fost victime ale răfuielilor politico-mafiote sub stindardul descoperirii şi sancţionării faptelor de corupţie şi cei care au pilotat instituţia (Adrian Năstase, Traian Băsescu), asta se explică prin oportunismul românesc. Conceput sub guvernarea Năstase ca un instrument de lichidare politică a lui Traian Băsescu, PNA a trecut, în ianuarie 2005, după venirea la putere a lui Traian Băsescu de partea noului Stăpîn. Ioan Amariei s-a grăbit să-i înhaţe pe cei atacaţi în public de Traian Băsescu în cadrul campaniei sale electorale definite ca Program de tragere în ţeapă a corupților din PSD. Nu cred că Traian Băsescu a ordonat înhățarea Lotului Sechelariu. Cred că atît Ioan Amariei, cît și Radu Timofte s-au grăbit să-i arate noului Stăpîn că sînt gata să-l slujească, după ce tot ei, înainte de alegeri, pregătiseră deja sala pentru procesul de 100 de persoane care trebuia să fie finalizarea Dosarului Flota dacă Traian Băsescu pierdea alegerile din 2004. După venirea la Cotroceni a lui Klaus Iohannis, Binomul SRI-DNA sub conducerea Cuplului Florian coldea - Codruţa Kovesi, s-a năpustit asupra familiei fostului Stăpîn, Traian Băsescu. Pentru a face pe plac noului Stăpîn.

Prin urmare, pe 19 ianuarie 2005, Petru Nariţa, procuror şef serviciu în PNA, la Centru, adică, întocmeşte un Proces verbal de sesizare din oficiu în legătură cu Dumitru Sechelariu. De ce se pune în mișcare DNA central și nu DNA Bacău? Pentru că temeiul Sesizării din Oficiu e o Notă de relaţii a SRI din 11 ianuarie 2005 despre existenţa unui Grup de interese în jurul fostului primar:

„Din informaţii care se mai deţin s-a stabilit existența unui grup interese – primar Dumitru Sechelariu, viceprimari Dragoş Benea, Laurian Lucaş, director general al S.C. Letea S.A., Adrian Grigore, subprefectul Gabriel Vlase.”

Lectura Documentului ne dezvăluie că practic PNA Central, care a preluat cazul de la Bacău, pentru că era vorba de o Notă a SRI privind siguranţa naţională, transcria cele cuprinse în Notă. Pe mai multe pagini, sînt descrise gravele ilegalităţi comise de Dumitru Sechelariu prin intermediul Grupului său de interese în dauna Patrimoniului public. Pe lîngă trei privatizări frauduloase şi direcţionări preferenţiale de lucrări publice, Sesizarea din oficiu, folosind sintagme din Nota SRI („se apreciază că în mediul de afaceri din judeţul Bacău s-a creat o stare de nemulţumire”!!!), îl schiţează pe iniţiatorul şi coordonatorul Grupului de interese şi ca un Jupîn politico-juridic al judeţului:

„De asemenea se stabileşte că Dumitru Sechelariu, susţinut fiind de Viorel Hrebenciuc, a obţinut delegarea pe funcţie la Camera de Conturi Bacău a lui Gheorghe Neicuţescu şi se preconiza ca după alegerile locale să fie numit Neculai Lupu. Demersuri au fost făcute pentru denumirea lui Nelu Niţă ca şef al I.P.J. Bacău (funcţie din care acesta a fost demis anterior) şi obţinerea gradului de chestor. S-au făcut intervenţii pentru numirea procurorului Codruţ Olaru la Agenţia Naţională de Control Bacău sau de procuror general al Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Bacău.”

Sesizarea din oficiu e urmată, în 3 februarie 2005, de Rezoluţia de începere a urmăririi penale a lui Dumitru Sechelariu. Rezoluţia reia acuzaţia din Sesizarea din Oficiu cu privire la grupul de interese.

Pe 7 iunie 2005, Lovitură de teatru!

Prin Ordonanţa de extindere a urmăririi penale, Dumitru Sechelariu e acuzat de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni şi luare de mită prin cumpărarea de terenuri de la 8 persoane fizice la un preţ mai mic decît cel de pe piaţa liberă. Mai precis, Dumitru Sechelariu ar fi constituit un grup infracţional pentru a condiţiona retrocedarea unor terenuri agricole la 8 persoane de obligativitatea de a i le vinde lui după obţinerea titlului de proprietate la un preţ mai mic decît preţul pieţei. Din dosarul Dumitru Sechelariu dispar gravele acuzaţii privind privatizările frauduloase, pe motiv că faptele nu există. Apare însă una nouă. Ca şi în cazul primelor acuzaţii, Dumitru Sechelariu e denunţat c-ar fi acţionat prin intermediul unui grup de interese. Numai că acum grupul de interese se reduce doar la Laurian Lucaş. Dragoș Benea, viceprimarul prin intermediul căruia avuseseră loc privatizările frauduloase, dispare din schemă. Dispare şi subprefectul Gabriel Vlase. Cei doi îşi continuă liniştiţi carierele. Dragoș Benea ajunge Preşedinte C.J. din partea PSD pînă în 2016. Acum e senator PSD şi preşedintele organizaţiei judeţene a PSD. Gabriel Vlase ajunge deputat – 2004-2018 – vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, în prezent şef SIE. În piesa cu terenurile e introdus şi Vasile Ifrim. Cei trei – Dumitru Sechelariu, Laurian Lucaș și Vasile Ifrim sînt reţinuţi în 7 iunie 2005. S-a tot vorbit de folosirea presei de Binomul SRI-DNA sub conducerea cuplului Florian Coldea – Codruţa Kovesi. Cazul Laurian Lucaş demonstrează că folosirea presei era un instrument şi cînd Binomul SRI-DNA era întruchipat de Radu Timofte şi Ioan Amariei. Chiar în ziua cînd s-a dispus reţinerea, la radioEuropa FM (postul a fost infiltrat aşadar încă din 2005, şi infiltrat a rămas pînă azi), se dăduse ştirea reţinerii înainte ca cei trei să fie reţinuţi. Pe parcursul anchetei acuzații aflau de la televizor că sînt corupţi, ticăloşi, prin transmiterea tendenţioasă de informaţii din dosar de către DNA.

Deoarece Dosarul fusese deschis la nivel central, rămîne interesantă epopeea arestărilor preventive. Pe 8 iunie 2005, Tribunalul Bucureşti respinge cererea de arestare preventivă. Pe 15 iunie 2005, Curtea de Apel Bucureşti admite cererea. Pe 1 iulie 2005, Tribunalul Bucureşti respinge cererea DNA de prelungire a arestului preventiv. Pe 2 iulie 2005, C.A. acceptă solicitarea. De remarcat prezenţa unei alte realităţi tipice României din ultimii ani:

Pe măsură ce urci în ierarhia Justiţiei, influenţa Culoarului e tot mai mare.

Pe 25 iulie 2005, cei trei sînt trimişi în judecată, la Tribunalul Bacău, de DNA centru, cu aprobarea lui Ioan Amariei, sub acuzaţiile, printre altele, de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni, luare de mită şi complicitate la luare de mită.

Cum a devenit luare de mită cumpărarea unor terenuri la un alt preț decît cel stabilit de DNA

Pentru înţelegerea acuzaţiilor din Rechizitoriu se impune o trecere în revistă a ceea ce s-a întîmplat în realitate. E absolut necesar acest lucru, pentru că ne convingem astfel că marile slăbiciuni ale dosarelor întocmite de DNA sub conducerea Codruţei Kovesi nu diferă cu nimic de cele ale dosarelor de sub conducerea lui Ioan Amariei. Asta deoarece DNA a fost din start un instrument de răfuială politico-mafiotă în numele luptei împotriva corupţiei.

În 2 octombrie 2000 prin decizie a prefectului de Bacău, viceprimarul Laurian Lucaş devine președinte al Comisiei municipale de reconstituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor. Pe teritoriul oraşului Bacău s-au construit în anii comunismului cartiere întregi. Mulți proprietari de terenuri agricole au fost deposedați. După 1990, în baza Legii 18 aceştia au făcut cereri de retrocedare. Operaţiunea de restituire nu e deloc simplă, cîtă vreme rezerva Primăriei e mică şi, în plus, mulţi refuză locul propus, în altă parte decît sub blocul de pe vremuri. Cu toate acestea, de la venirea lui Laurian Lucaş în fruntea Comisiei, ritmul de retrocedare sporeşte. În 2001, 54, în 2002, 125. Printre cele 125 de titluri de proprietate, se numără şi cele dobîndite de opt persoane despre care Rechizitoriul spune că le-au obţinut în schimbul obligativităţii de a le vinde lui Dumitru Sechelariu, pentru că avea nevoie de ele pentru un cartodrom.

În realitate n-a fost vorba de nici o constrîngere.

Dumitru Sechelariu a anunţat la televiziunea locală că cine acceptă să primească titlu de proprietate pe terenul cartodromului va fi beneficiarul unei cumpărări pe loc din partea sa.

Terenul pe care era construit cartodromul nu era bun la nimic. Nu întîmplător, înainte de a fi concesionat lui Dumitru Sechelariu, mulţi dintre semnatarii cererilor de retrocedare au refuzat să primească teren aici. Explicabil în aceste condiţii că mai mulți cetățeni se grăbesc să meargă la Comisie, să accepte terenul, pentru ca, apoi să meargă la notar şi să-l vîndă. Pe un teren se iau bani frumoşi. Unii s-au pricopsit şi cu 10.000 de euro, bani buni la vremea respectivă. Bucuroşi c-au făcut o afacere, proprietarii au cheltuit banii. Nici unul dintre ei nu s-a plîns nici în 2002, nici ulterior că preţul a fost prea mic. Lucru normal cîtă vreme cu excepția lui Dumitru Sechelariu nici dracu nu se gîndea să dea bani pentru un teren pe care nu se putea face nimic. Toţi au fost bucuroşi c-au găsit un cumpărător, în persoana lui Dumitru Sechelariu, care avea un fix cu cartodromul pentru fiul său.

Atribuirea unui titlu de proprietate e o întreprindere complicată. Dosarul, aprobat de Primăria Bacău, era trimis la Comisia judeţeană, spre validare. E importantă precizarea, pentru că DNA îi atribuia lui Laurian Lucaş puteri absolute în materie de retrocedare. În realitate, titlul de proprietate nu poate fi emis de Primărie decît după aprobarea Comisiei judeţene. Factorul decisiv e Comisia judeţeană.

O dată văzut cu actul de proprietate în mînă, beneficiarul îi putea da cu flit lui Dumitru Sechelariu. Aşa cum chiar Rechizitoriul arată, între beneficiar şi preşedintele Comisiei nu fusese nici o înţelegere scrisă, nici o discuție despre vînzarea ulterioară a terenului, nici măcar un precontract cu Sechelariu. Proprietarii au ajuns apoi la notar. Unul dintre aceștia se numea Olaru Ioana, soția lui Codruț Olaru. Notarii au autentificat contractele, fără să remarce ceva în neregulă. Pentru DNA asta nu e o dovadă a liberului consimțămînt. Potrivit Rechizitoriului „notarii publici care au autentificat contractele de vînzare-cumpărare nu au avut viziunea presiunii psihice exercitate asupra vînzătorilor, astfel că există o aparenţă de legalitate a actelor de vînzare-cumpărare”.

La trei ani după ce-şi vînduseră pămînturile primite prin retrocedare, la începutul lui 2005, beneficiarii sînt căutaţi pe acasă de procurorii DNA de la nivel central. Cum s-au desfăşurat lucrurile spune Cîrciu Dorina în faţa Tribunalului Bacău. După ce declară că şi-a cumpărat o locuinţă cu banii primiţi, martora dezvăluie că „am fost interpelată de persoane de la DNA... mi s-a spus că am vîndut terenul sub preţul pieţei, apoi am fost întrebată dacă vreau bani ca să acopăr necesarul real, bani pe care urma să-i obţin de la inculpatul Sechelariu”.

Pagina 1 din 2 12