Laura Vicol face DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE. „Am fost ținută în cătușe, inclusiv la medicul din arest!”

Avocatul Laura Vicol a declarat miercuri seara, la Antena 3, că a fost și este în continuare amenințată. Aceasta a vorbit despre valul de ură care se extinde în România, devoalând faptul că a fost ținută în cătușe chiar și la medicul din arest. Laura Vicol, a fost achitată în octombrie 2017 după ce, acum doi ani, a fost reținută de DNA pentru 24 de ore. Laura Vicol, avocat din Baroul Bucuresti, a fost trimisă în judecată pentru favorizare a faptuitorului, complicitate la exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.





”Am fost si sunt amenințată. Am fost tinuta in catuse, inclusiv la medicul din arest. Nu-mi place sa ma victimizez, dar cand propriii mei colegi ma vor la pușcarie, ce pretenție să mai avem de la ceilalti. Ce vad copiii mei daca se uita la televizor? Tot ce se intampla în țara asta este un atac grav la siguranta statukui. Asa vad eu lucrurile”, a declarat, în această seară, la Antena3, Laura Vicol. În aprilie 2016, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis-o în judecată pe avocata Laura Vicol (fostă Voicu) din Baroul București pentru favorizare a făptuitorului, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. În același dosar, a fost deferit justiției Niculae Learciu, pentru exercitare fără drept a unei profesii sau activități și uz de fals, în formă continuată. Potrivit unui comunicat al DNA Laura Vicol (fostă Voicu), deși cunoștea că Niculae Learciu nu deține calitatea de avocat, l-a ajutat să exercite fără drept această profesie, prin aceea că i-a pus la dispoziție împuterniciri avocațiale care atestau calitatea sa și care i-au permis să îndeplinească unele sarcini și activități specifice acestei profesii, și anume să participe, fără drept, la acte de urmărire penală în dosare aflate în instrumentarea DIICOT sau DNA. Pagina 1 din 1 catuse, nedic, arest, dna Tag-uri: vicol



Politica copyright Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului



