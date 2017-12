Laura Cosoi, despre relația cu soțul ei: „E un om bun și cald, mă răsfață”

Îndrăgita actriță Laura Cosoi se consideră o femeie norocoasă pe toate planurile. Ea a acceptat să treacă „Dincolo de aparențe” alături de Florentina Fântânaru și să vorbească despre felul cum decurge viața ei în acest moment, atât pe plan profesional, cât și personal.





Laura Cosoi mărturisește că este destul de aglomerată uneori, dar soțul ei, Cosmin, este foarte grijuliu cu ea și cu relația lor și amândoi fac tot posibilul să poată petrece cât mai mult timp împreună.

„Am nevoie de răsfăț și Cosmin mă răsfață. E un om bun și cald, e foarte potrivit pentru mine. El știe când sunt aglomerată și are grijă. Dar mă răsfață în general, nu numai când am eu proiecte solicitante. Pregătește micul dejun, mi-aduce cafeaua (...) Nu plec foarte des prin țară, dar el înțelege de fiecare dată, e ok cu asta. Își pune și el călătoriile de afaceri atunci când eu sunt plecată și nu e ca și cum ar sta acasă și m-ar aștepta pe mine. Când simțim că nu am petrecut suficient timp împreună vine și el cu mine”, spune Laura.

Despre relația cu soțul ei, despre dorința de a deveni părinți, dar și despre schimbările din viața sa, Laura Cosoi vorbește sâmbătă, de la ora 13.00, în cazul emisiunii „Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

