Am participat la lansarea cărții lui Eugen Mihăescu în coșmarul care a devenit Tîrgul Gaudeamus

Am mărturisit de bună voie și nesilit de nimeni în numărul anterior că sîmbătă după-amiază, cînd tot omul se bucură de așa-zisul timp liber și, dacă nu drege robinetul de la bucătărie, joacă table cu vecinul și critică amîndoi Guvernul, m-am dus pînă hăt departe la Romexpo, înfruntînd ambuteiajele care țin locul în București marilor înfăptuiri ale administrației PSD-iste, pentru a mă implica activ (prin vorbe, așadar) în ceea ce se numea lansarea cărții lui Eugen Mihăescu, Corina, tipărite de editura Rao.





La finele săptămînii trecute, Eugen Mihăescu mi-a prezentat-o în manuscris, ca s-o citesc. Deși orice salt dintr-un univers studiat într-altul (de la eseul Marea Prigoană bolșevică împotriva Bisericii Ruse, la care lucrez pentru numărul din Historia pe decembrie, pentru a putea fi acuzat de TeFeLiști că sunt propagandist rus, trebuia să sar la intriga de dragoste a unui roman din contemporaneitate), am dat-o gata luni dimineața, înainte de întîlnirea cu Eugen Mihăescu la Dud.

Despre atmosfera groaznică de la Tîrgurile Gaudeamus am mai vorbit și am mai scris. De data asta, însă mai mult ca niciodată pînă acum, atmosfera m-a sfîrșit prin agresivitatea îmbulzelii, mișcarea vizitatorilor, de pești orbi într-un acvariu cu apă stătută și mai ales dezinteresul total pentru carte:

Babuinii au dat buzna la Tîrg ca la Mall, pentru a-și consuma timpul liber căscînd gura.

Am mai vorbit și altădată la Tîrg. Niciodată ca acum n-am avut impresia atît de clară a faptului absurd, inutil și ridicol. Standul editurii Rao e chiar la debutul Halei, pe dreapta cum intri. De cealaltă parte e standul editurii Humanitas, cu TeFeLiști care și-au lăsat bărbuță să pară virili, ca ciobanii.

Lansarea cărții lui Eugen Mihăescu a fost un simulacru, o acțiune de rutină. Cineva din partea editurii mi-a dat un microfon cu măciulie și șnur, dintre cele de pe vremea poposirii în sat a caravanelor cultural-agitatorice. De precizat că excepție făcînd cartea lui Marian Nazat, o excepțională culegere de interviuri luate de autor sub titlul emblematic Lumea de azi, editura n-a binevoit să-mi dea pe gratis, în schimbul ostenelii mele de a veni pînă aici sîmbătă după-amiaza nici una dintre cărțile pe care pusesem ochii.

A trebuit să dau bani grei pe ele, una – Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri, după opinia mea cea mai importantă carte din Tîrg prin documentele reprodus – costînd nici mai mult nici mai puțin decît 119 lei.

Am aruncat o privire asupra așa-zisului public ascultător și totodată privitor. N-am dibuit o singură persoană oprită acolo decît în treacăt, pentru a căsca gura la noi, așa cum vizitatorii unei grădini zoologice stăruie cîteva clipe în fața cuștii cu iepuri mînați de preocuparea de a se grăbi, pentru că mai sînt numeroase alte cuști de văzut, ale tigrilor, de exemplu. Aveam de gînd să spun cîteva lucruri interesante despre Eugen Mihăescu, să fac și unele ironii despre Corina, personajul central al romanului. După un minut de vorbit am decis s-o tai, conștient nu atît că pierd timpul, cît mai ales că sînt ridicol cu sforțarea de a spune ceva interesant vidului din fața mea. Nu departe de acolo, la standul editurii Paralela 45, altcineva ținea un discurs patetic despre un alt autor, care autor, asemenea lui Eugen Mihăescu de lîngă mine, se credea lansat, și acolo cîțiva gură cască se opriseră ca-n fața unei cuști, gata să meargă mai departe.

Totul s-a încheiat cu cîteva poze în care apar împreună cu autorul.

