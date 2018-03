O veche cunoștință, din nou lângă Carmen Dan. CONSILIERUL care a aflat de DOSARELE PENALE din presă revine în MAI

Un fost consilier pe domeniul sindical al ministrului de Interne, Carmen Dan, care era vizat în trei dosare penale de înşelăciune, ultraj şi abuz în serviciu, își face revenirea în MAI. Două dintre dosare se aflau pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, dar au fost clasate la doar o zi după ce acesta își dăduse demisia din cadrul guvernului.





Valentin Riciu și-a dat demisia pe data de 16 ianuarie, din cauza că avea trei dosare penale. Acum, la mai bine de două luni după plecarea lui din poziția de consilier al lui Carmen Dan, asistăm la o revenire a acestuia în cabinetul ministrului.

Pe 17 ianuarie, au fost clasate două dosare în care era implicat Riciu, iar pe 19 ianuarie a fost clasat și cel de-al treilea dosar.

În urma acestor fapte, MAI transmite că nu există motive pentru care fostul consilier să nu fie repus în funcție. „Decizia a fost luată după clasarea celor trei plângeri despre care acesta a luat cunoştinţă din spaţiul public, aceste decizii confirmându-i astfel nevinovăţia”, transmite instituția.

„Sunt polițist de 26 de ani, nu am avut niciodată niciun dosar penal. Nu am nicio pată în activitatea mea profesională. După patru luni de când am ajuns consilierul ministrului de Interne, am aflat din presă, că sunt anchetat în trei dosare penale. Eu nu cunoșteam despre ce e vorba și am hotărât să fac un pas în spate. Avocata pe care am angajat-o a făcut solicitări la Parchet să vedem ce calitate am. După aceste solicitări am primit clasările”, explica Valentin Rîciu, la momentul demisiei.

