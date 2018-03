Laicul care face imaginea Bisericii Ortodoxe Române. „Dacă ar fi întrebat Patriarhul ceva, pot intui răspunsul”

Este un om dezarmant de sincer și cu un curaj incredibil de a spune adevăruri nerostite până acum, din interiorul cele mai conservatoare entități spirituale ale nației noastre. Vasile Bănescu e un bărbat de toată isprava.





N-are barbă lungă și nici potcap. Nu se îmbracă în haine preoțești, dar îți vorbește asemenea unui om al Bisericii.

Are o voce baritonală, potrivită mai degrabă unui om de radio. Orice l-ai întreba, răspunde pe un ton echilibrat și niciodată în doi peri. A schimbat, în numai doi ani, imaginea entității al cărui purtător de cuvânt este. Dacă până la instalarea sa în funcție era un chin pentru jurnaliști să obțină un punct de vedere al uneia din cele mai conservatoare și tradiționaliste instituții din România, astăzi se oferă el să dea explicații. Nu evită temele și întrebările dificile și nu te amăgește cu vorbe meșteșugite. Omul e de o sinceritate dezarmantă. Pentru prima oară în istoria Bisericii noastre purtătorul ei de cuvânt este un laic. Vasile Bănescu este noua interfață a Bisericii Ortodoxe Române.

Un CV de om cuminte și cu minte

Cine este Vasile Bănescu, primul purtător de cuvânt laic al Patriarhiei Române? Ce studii are? Ce profesie are la bază? Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei e ușor stânjenit. E obișnuit să comunice cu un reporter, dar nu și despre el însuși: „Sunt absolvent al Facultății de Teologie, dar am urmat cursuri la Litere și Filozofie. Am mai studiat și în Germania tot teologia și istoria religiei, dar la bază rămân un teolog”.

Ce îl recomandă pentru această funcție? Zâmbește: „Ce să mă recomande? Experiența în învățământ unde am profesat zece ani. Aici dialogul e fundamental. Mai e și experiența interconfesională pe care am avut-o după terminarea studiilor în străinătate”.

Bănescu spune că a ajuns în 2009, pe postul de consilier patriarhal, ca director al editurilor Patriarhiei. Apoi, a început o colaborare cu Trinitas TV unde, din 2012, a fost realizatorul unei emisiuni de dialog cultural. Un CV de om cuminte, cu frica lui Dumnezeu.

De ce are nevoie BOR de un purtător de cuvânt?

De ce o interfață laică a unei instituții religioase? Vasile Bănescu se foiește pe scaunul biroului său din incinta Seminarului Teologic. „Eu sunt un fel de produs al momentului «Colectiv». A fost, atunci, o criză de comunicare și s-a decis schimbarea purtătorului de cuvânt. De ce eu? Pentru că exista atuul experienței comunicării în spațiul mediatic și a dialogului interconfesional, precum și formarea intelectuală”. Vasile Bănescu e modest.

Dar de ce are nevoie BOR de un purtător de cuvânt? Nu se descurcă preoții de mir, ieromonahii sau arhiereii? La urma-urmei fiecare preot în parte propovăduiește cuvântul Domnului. Și voci puternice în Biserica noastră sunt destule. Îl avem pe părintele Necula, la Sibiu, pe părintele Tănăsescu la Constanța... Trage aer în piept și răspunde instantaneu: „În primul rând Patriarhia e o instituție bine conturată. La nivel local, avem comunicatorii locului. Dar, la nivel central, este nevoie de un comunicator susținut de un birou de presă. Instituția este foarte mare și e chestionată zilnic de mass-media”.

„Preoții transmit mesaje pastorale. Noi, instituționale”

Ca să stai de vorbă oficial, ca ziarist, cu un preot, e un chin. Trebuie ori tu, ca gazetar, ori preotul, ca un veritabil „soldat” să ceară aprobare de la „comenduirea garnizoanei”, în cazul de față, entitatea superioară, fie că ea se numește protopopiat, episcopie, arhiepiscopie sau mitropolie. Nu-i cam mare birocrația? Mai că-l pufnește râsul: „Păi, asta se întâmplă în orice instituție. Preoții au o altă responsabilitate. Ei comunică mesajul evanghelic în predicile lor. Nu pot fi suprapuși... Ei transmit un mesaj al Bisericii în regim pastoral”.

Dar el, Vasile Bănescu, cere vreo aprobare pe scară ierarhică sau e de capul său? Se crispează, un pic: „Eu îmi concep singur răspunsurile pentru presă. Dar mai am trei colegi la Biroul de Presă cu care mă sfătuiesc”. Numirea lui Vasile Bănescu în fruntea Biroului de Presă al Patriarhiei s-a petrecut după o gafă. Un cleric a spus, după tragicul eveniment de la clubul Colectiv, că preoții nu aveau de ce să se roage la locul dezastrului întrucât nu au fost invitați. Trebuie preoții invitați să țină slujbe după astfel de sinistre, este alegerea lor personală sau ar trebui să fie o obligație? Laicul din fruntea Biroului de Presă patriarhal conchide: „Expresia a fost una nefericită. Dar, au fost doi preoți acolo, care s-au dus singuri. Unul de la pompieri și parohul bisericii de lângă club!”.

În mod firesc, locul preoților este printre oameni

Intervențiile sale în presă au revoluționat, cumva, percepția oamenilor despre instituția Bisericii. Chiar nimeni nu-și bagă nasul peste el? Vasile Bănesu râde: „Nu poți deranja șeful unei instituții pentru orice... Dar dacă ar fi să dau răspunsuri strict personale acestea ar arăta diferit”, se poziționează purtătorul de cuvânt al BOR, subliniind că el transmite mesajul instituției, nu pe al său personal.

Locul preoților este în biserică sau printre oameni? Rar, spre niciodată, vedem clerici ținând predici în locuri publice, altele decât lăcașurile de cult... În schimb, bat la ușile oamenilor de Bobotează, Înălțare și alte sărbători... Bănescu e tranșant: „Locul preoților este în primul rând în biserică, dar în mod absolut firesc și necesar este printre oameni, pentru că Biserica nu se reduce la spațiul ei liturgic”.

Dacă mergi la țară, prin sate, nu mai vorbim de localitățile mai mari, casele preoților sunt printre cele mai arătoase, cu gospodării prospere, în contrast evident cu sărăcia din jur. Care e explicația? Întrebarea e incomodă, dar răspunsul e la fel de prompt: „N-aș putea generaliza... O casă frumoasă, curată cu oameni cu spirit gospodă- resc cred că face cinste oricărui preot! Dar nu vorbim aici despre case opulente! Opulența n-ar nicio legătură cu situația de cleric!”.

