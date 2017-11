Ladislau Boloni și-ar fi dorit o altă carieră decât cea de antrenor. „Lucram de plăcere, salariul nu era o problemă”

Ladislau Boloni a declarat că ar fi dorit să profeseze ca medic stomatolog, dar a fost nevoit să renunțe la această carieră pentru a antrena.





Loți Boloni, tehnicianul echipei belgiene Antwerp, a povestit că a profesat timp de 6 ani ca medic stomatolog. Plecat din România, fostul internațional român a abandonat cariera medicală, deși i-ar fi plăcut să continue, și a devenit antrenor.

„Am lucrat ca dentist timp de 6 ani, dar în paralel am fost implicat și în fotbal. Țînând cont că în fotbal am ajuns la un anumit nivel, destul de înalt, am jucat la echipa națională, am avut parte de niște facilități în meseria mea de dentist. Lucram de plăcere, oricum, salariul nu era important pentru mine. Era vocația mea, dar e o mică ironie la mijloc: m-am pregătit pentru a fi dentist, dar când am plecat din România în Belgia a trebuit să spun stop acestei meserii, gândindu-mă că o voi relua mai târziu, ca e ceva temporar. Niciodată n-am vrut să devin antrenor de fotbal, niciodată. Iar acum nu mai sunt deloc dentist, ci antrenor!”, a spus Boloni.

