La peste un an de la inaugurare, Clinica de Mari Arști din Timișoara primește primele dotări de la Ministerul Sănătății

Inaugurat în decembrie 2016, cel mai modern centru de Mari Arși din România e în continuare nefuncțional. Abia recent, acesta a fost dotat cu două paturi speciale, achiziționate de Ministerul Sănătății.





“Au venit două paturi noi de ATI pentru Clinica de Mari Arși, care au fost recepționate și urmează să se stabilească dacă sunt conforme cu cerințele colegilor de la Casa Austria. (…) Vorbim doar de două paturi din toată aparatura promisă. Așteptăm în continuare dotarea. Ceea ce am cerut noi se ridică la o sumă de aproximativ 17 milioane de lei, sigur că în urma licitației suma va fi mai mică. Nu am primit nici 5% din echipamentele cerute”, a afirmat Marius Craina, managerul Spitalului Clinic de Urgență Județean Timișoara (SCUJT), în cadrul unei conferințe de presă, la sfârșitul săptămânii trecute.

După o investiție de 900.000 de euro, Clinica de Mari Arși din cadrul SCUJT are cinci compartimente, din care trei au fost și ele finalizate în 2016. Speranța conducerii spitalului e ca dotările să fie realizate până la finele acestui an. “Noi sperăm ca până la sfârșitul anului clinica să fie dotată și să fie funcțională, pentru că este inadmisibil, vor fi doi ani de zile la sfârșitul acestui an de când noi am raportat modernizarea acelui spațiu, să nu putem să-l folosim, având în vedere, din păcate, enorm de marile cerințe în ceea ce privește tratamentul pacientului cu arsuri grave”, a mai declarat Craina.

Pagina 1 din 1