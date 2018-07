Câți BANI a ÎNCASAT Kovesi. Ce SALARIU va avea viitorul ȘEF DNA?

Fostul procurorul-sef din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruța Kovesi, a încasat, anul trecut, suma de 265.932 de lei.





Conform declarației de avere făcută publică, fosta șefă a DNA a câștigat, anul trecut, 265,932, respectiv 22,161 de lei pe lună. În declaraţia de avere depusă în 2017, Laura Codruţa Kovesi a menţionat că a avut un venit anul der circa 190.000 lei, respectiv circa 15.000 lei pe lună lună, informează Capital.ro

La momentul actual, Kovesi are deschise patru conturi curente și un cont de ecnomii deschise. Trei dintre acestea au fost deschise în urmă cu doi ani. Unul dintre acestea este în euro, valoare fiind zero, iar celelalte două sunt în lei, valoarea acestora fiind de 195 de lei, respectiv 10,926 de lei. Al patrulea cont curent a fost deschis anul trecut, iar valoarea sa este zero lei. În contul de economii, fostul procurorul-şef al DNA declară că deţine 35.474 de euro, din care 10.000 de euro „ca urmare partaj succesoral 2018”. Laura Codruţa Kovesi a obţinut venituri din dobânda contului de economii deschis la BRD, respectiv 69,35 de lei. Pe lângă acestea, Kovesi deţine un apartament cu 2 camere, cu suprafaţa de 54,74 metri pătraţi, cumpărat printr-un credit ipotecar.

Purtătoarul de cuvânt al Administrației Prezinețiale a declarat, astăzi, că președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Reamintim că ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut în luna februarie declanșarea procedurii de revocare a procurorului șef al DNA după prezentarea a 20 de puncte în defavoarea acesteia. În raportul prezentat de Toader în faţa membrilor CSM s-a precizat că șefa DNA a încălcat de două ori Constituției României într-un an.

Printre acuzațiile pe care i le-a adus procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se numără incercarea de a obtine condamnari cu orice pret, implicarea directă în dosare, comportament excesiv cu magistrații, obstrucționarea Inspecției Judiciare și încălcarea autorității CCR. Ministrul Justiției a concluzionat, după prezentarea celor 20 de puncte din raportul privind activitatea DNA, că instituția trebuie să funcționeze în continuare în mod legal și că aceasta nu se confundă cu persoana procurorului general. Tudorel Toader, a declarat că doar într-un singur an, CCR a sancționat DNA de trei ori pentru conflicte juridice de natură instituțională, „în două dintre acestea sancționând comportamentul procurorului șef al DNA”.

Toader a lansat mai multe acuzații la adresa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, printre care implicarea directă în dosare, comportament excesiv cu magistrații, precizând că a obstrucționat Inspecția Judiciară și că a încălcat autoritatea CCR.

Tudorel Toader a acuzat-o pe Kovesi și de „incercarea de a obtine condamnari cu orice pret, in conditii in care s-a afirmat ca „trebuie sa ajungem la minsitri, la persoane de rang inalt” Aceasta incercare, decapare, este cuvantul cheie la care vreau sa ma refer, este absolut contrara oricarui stat de drept”, a mai completat Toader la vremea respectivă. În acest context, la 30 mai, Curtea Constituţională a decis că preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, fiind constatată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare a Laurei Codruţa Kovesi.

