Kovesi reacționează după revocare. „Mandatul meu încetează începând de azi!” BREAKING NEWS

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, la două ore după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat revocarea ei, că nu va mai râmâne în cadrul DNA, dar va îşi va continua cariera de magistrat.





UPDATE: Având în spate ca suport procurorii din DNA Central, Laura Codruța Kovesi și-a făcut apariția. Mandatul meu încetează începând de azi.

MESAJUL DE ADIO al Laurei Codruţa Kovesi

Propunerea de revocare nu a întrunit condițiile cerute de lege. Decretul de revocare lasă un mare semn de întrebare. Va exista o subordonare a procurorilor față de ministrul Justiției. Am luat act de decretul de revocare. Începând de azi nu voi mai lucra în DNA. Voi rămâne procuror. Vă mulțumesc tutoror pentru curaj. Vă mulțumesc pentru profesionalism. Vă mulțumesc că ați mers înainte indiferent cât am fost de târâți în fața opiniei publice. Nimeni nu este mai puternic pentru a se sustrage în fața legii. Corupția poate fi înfrântă. Nu! Episodul de astăzi nu este o înfrângere. Modul brutal în care se modifică legislația ne arată că vor protecție pentru infractori. Nimic nu poate fi pus în balanță față de această luptă. Da. Este o luptă pentru apărarea față de infractori periculoși. Am făcut și noi observații, și CSM, și Parchetul ICCJ față de modificările legislative. Se vrea blocarea anchetelor. Pledoaria noastră este pentru ca procurorii să fie independenți. Corupția foarte fi învinsă. Continuați să vă faceți treaba și nu abandonați!

Vă mulțumesc!

Anunțul de revocare

"În executarea deciziei Curţii Constituţionale nr. 358/2018, preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat, astăzi, decretul de revocare a doamnei Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie", a anunţat purtătorul de cuvânt al Președinției, Mădălina Dobrovolschi.

Purtătorul de cuvânt al şefului statului a subliniat că deciziile CCR trebuie respectate nu numai de preşedinte, dar şi de majoritatea politică. "Într-un stat de drept, hotărârile CCR trebuie toate respectate, tocmai de aceea judecătorilor constituţionali le revine responsabilitatea uriaşă ca în asigurarea supremaţiei Constituţiei să nu se îndepărteze de la spiritul acesteia, care se fundamentează pe tradiţiile istorice ale poporului român şi pe idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, însă hotărârile CCR trebuie respectate şi aplicate nu numai de preşedintele României, ci şi de majoritatea politică, o majoritate care decide modificări legislative cu impact major asupra statului de drept", a afirmat Dobrovolschi.

Klaus Iohannis a amânat, în ultima lună, să spună ce măsură va lua, după decizia CCR de a cere şefului statului să emită decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi.

Decizia Curţii Constituţionale, care a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedinte, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi, şi a stabilit că preşedintele urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, a fost publicată în 7 iunie în Monitorul Oficial.

