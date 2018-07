Lazăr a delegat-o pe Kovesi la Serviciul de îndrumare și control din PICCJ, care are atribuții de control asupra procurorilor

Laura Codruta Kovesi nu mai pleaca la Sibiu. Fosta sefa a DNA a fost delegată de către procurorul general de pe lângă PÎICJ, Augustin Lazar, prietenul de familie, ca procuror în cadrul Serviciul de indrumare si control din PICCJ.





Anuntul a fost facut miercuri dupa-amiaza, 11 iulie 2018, de Ministerul Public printr-un comunicat de presa, recuperarea lui Kovesi la PICCJ avand loc la doar cateva ore de cand CSM a trimis-o pe Kovesi la DIICOT – ST Sibiu. Plecarea de la centru in provincie provoca insa imense deservicii pentru Laura Kovesi, aceasta fiind obligata sa renunte la casa de la RA-APPS in centrul Bucurestiului de care a beneficiat cat timp a fost procuror sefa, la diurnele considerabile, dar si la salariul de Parchet General, in conditiile in care aceasta detine doar gradul de procuror de parchet de tribunal, functie pentru care indemnizatia lunara este mai putin de jumatate decat la PICCJ. Si, evident, la paza asigurata de un SPP-ist.

Conform Luju.ro, in ciuda declaratiilor lui Augustin Lazar facute in fata sediului CSM in data de 11 iulie 2018 (potrivit carora trebuie sa se foloseasca de experienta castigata de Kovesi la DNA) s-a produs un mare dezavantaj fata de procurorii care sunt nevoiti sa dea examene pentru a promova la PICCJ pe un asemenea post. Fata de procurori care chiar au experienta, caci realitatea crunta este ca Laura Codruta Kovesi, procuror de parchet cu grad de tribunal, s-a remarcat in cele aproape doua mandate de procuror-sef la DNA prin numarul mare de achitari pe care institutia le-a incasat in ultimii ani, dar si prin managementul defectos pe care l-a avut in aceasta functie, lucru stabilit chiar de Inspectia Judiciara.

Procurorul General al Romaniei a recuperat-o pe Kovesi la PICCJ unde urmeaza, printre altele, sa exercite atributii de control ierarhic specifice procurorului general asupra procurorilor, sa analizeaza conflictele de competenta aparute intre procurori, dar si sa efectueaze activitati de coordonare si control la parchete si sa sesizeze Inspectiei Judiciare. Intamplator, din informatiile Luju.ro, la Serviciul de indrumare si control a ajuns si procuroarea Elena Radescu, cea care in vara lui 2017 se plimba cu masina trimisa de Kovesi, pentru a fi adusa la DNA la o intalnire privata cu aceasta. Ce coincidenta, nu?

Iata care sunt atributiile Serviciului de indrumare si control din cadrul PICCJ, unde urmeaza sa activeze Laura Codruta Kovesi, prin bunatatea Procurorului General Augustin Lazar.

"1.Serviciul de indrumare si control exercita atributiile in legatura cu controlul ierarhic si alte atributii ale procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prevazute in Codul de procedura penala si legi speciale.

2.Procurorii din cadrul Serviciului de indrumare si control au urmatoarele atributii, din dispozitia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie:

-in numele procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita atributiile de control ierarhic specifice acestei functii;

-analizeaza plangerile formulate impotriva masurilor dispuse si a actelor de urmarire penala efectuate de procurorii sefi directii si sectii, precum si plangerile formulate impotriva masurilor dispuse si a actelor de urmarire penala efectuate de procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel ori a solutiilor dispuse de catre acestia, supuse controlului ierarhic al procurorului general, si propun masuri de solutionare, potrivit legii;

-analizeaza conflictele de competenta aparute intre procurori si propun masuri de solutionare, potrivit legii;

-analizeaza cererile de trimitere a unei cauze penale de la un parchet la un alt parchet egal in grad si propun masuri de solutionare, potrivit legii;

-analizeaza cererile privind abtinerea si recuzarea procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel, precum si a procurorilor sefi din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de competenta procurorului general, si propun masuri de solutionare, potrivit legii;

