S-a CONSEMNAT FINALUL lui Kovesi. FOSTUL consilier al ȘEFEI DNA a aplicat lovitura de GRAȚIE. Decizia a ȘOCAT întreaga ȚARĂ

ÎCCJ a dispus achitarea unor lideri importanți din PSD într-un dosar stufos în care au fost 40 de inculpați! Astfel, DNA primește o nouă lovitură după decizia instanței supreme.





Fostul președintele al CJ Argeș Constantin Nicolescu și trezorierul PSD, deputatul Mircea Drăghici au fost achitați de ÎCCJ pe cunoscutul motiv că „fapta nu există”. Alături de aceștia, încă 37 de foști primari și viceprimari, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu, au primit achitarea. A fost o singură condamnare, dar și aceea cu suspendare.

Interesant este că din completul care a dat sentința face parte și fostul consilier al șefei DNA, judecătorul Horia Valentin Șelaru, informează luju.ro.

Dosarul orchestrat de DNA a fost unul care a provocat drame incredibile, rude ale inculpaților murind din cauza stresului imens pe parcursul anchetei și a judecării dosarului, menționează sursa citată. De altfel, chiar și trei inculpați au decedat pe timpul procesului, căci de la DNA dosarul a plecat cu 46 de inculpați, însă ÎCCJ a pronunțat soluțiile doar pentru 43.

Iată comunicatul DNA privind trimiterea în judecată a celor 40 de inculpați:

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

NICOLESCU CONSTANTIN (condamnat in alta cauza la pedeapsa inchisorii) la data faptelor presedinte al Consiliului Judetean Arges si presedinte al organizatiei judetene a unei formatiuni politice, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-folosire a influentei de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat, ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,

-abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata (34 acte materiale),

-instigare la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (10 infractiuni, din care 3 in forma continuata);

DRAGHICI MIRCEA GHEORGHE, deputat in Parlamentul Romaniei, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata (34 acte materiale),

-complicitate morala mijlocita (in forma complicitatii la instigare) la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (10 infractiuni, din care 3 in forma continuata);

OANA ONELA CARMEN, reprezentant al SC European Project Consulting SRL Bucuresti, cu privire la savarsirea a 13 infractiuni de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, din care una savarsita in forma continuata,

CATANA AIDA PETRONELA, reprezentant al SC European Project Consulting SRL Bucuresti, cu privire la savarsirea a 26 infractiuni de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, din care 14 savarsite in forma continuata.

In cauza, s-a mai dispus trimiterea in judecata a unui numar de 38 de inculpati care, la data faptelor erau primari si viceprimari de localitati, dupa cum urmeaza:

CIORAN LUCIAN, primar al comunei Mozaceni, judetul Arges,

VOICU DUMITRU, primar al comunei Micesti, judetul Arges si presedinte al organizatiei teritoriale Micesti a unei formatiuni politice,

TARBA SEVER, viceprimar al comunei Dragoslavele, judetul Arges,

TARBA MIHAI GHEORGHE, primar al comunei Dragoslavele, jud. Arges,

SECAREANU DUMITRU, primar al comunei Dambovicioara, judetul Arges,

ENE FLOREA, primar al comunei Mosoaia, judetul Arges si membru al unei formatiuni politice,

MARIN ION, primar al comunei Stoenesti, judetul Arges si membru al formatiunii politice,

LUCA ION, viceprimar al comunei Stoenesti, judetul Arges,

TUDOSE ELISAVETA, primar al comunei Cosesti, judetul Arges si presedinta a organizatiei teritoriale Cosesti a unei formatiuni politice si consilier judetean la data savarsirii faptei,

IBRIC MARIAN, primar al comunei Leordeni, judetul Arges si membru al unei formatiuni politice,

POPA ION, primar al comunei Stalpeni, judetul Arges,

STEFAN ION, primar al comunei Budeasa, judetul Arges si membru al unei formatiuni politice,

MATEI GHEORGHE, primar al comunei Mihaesti, judetul Arges,

PATRASCU GHEORGHE, primar al comunei Lunca Corbului, judetul Arges si membru al unei formatiuni politice,

BADULESCU ION, primar al comunei Moraresti, judetul Arges,

IATAGAN CONSTANTIN, primar al comunei Suici, judetul Arges,

CRISTESCU ALEXANDRU – ADRIAN, primar al comunei Malureni, judetul Arges,

ANDREI NICOLAE, viceprimar al comunei Malureni, judetul Arges,

RIZEA FLORIAN, primar al comunei Titesti, judetul Arges,

PUPAZA-ROSU SEVASTIAN, primar al comunei Stolnici, judetul Arges,

DINCUTA DANIEL, primar al comunei Corbeni, judetul Arges,

CERNATESCU GHEORGHE, primar al comunei Cuca, judetul Arges si presedinte al organizatiei teritoriale Cuca al unei formatiuni politice, Toti cei sus mentionati cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata (2 acte materiale);

UNGURENUS MIHAI, primar al comunei Corbi, judetul Arges,

LANGER NICOLAE, primar al comunei Salatrucu, judetul Arges,

SERBAN NICULAE, primar al comunei Maracineni, judetul Arges,

VISAN IONEL DRAGOS, primar al comunei Cotmeana, judetul Arges,

DOCHINOIU NICULAIE, primar al comunei Vedea, judetul Arges,

TUCA GHEORGHE, primar al comunei Cocu, judetul Arges,

CIOBANU MARCEL, primar al comunei Uda, judetul Arges,

IVAN VASILE BEBE, primar al comunei Babana, judetul Arges,

BEREVOIANU CORNELIU, primar al comunei Nucsoara, judetul Arges,

SIMION EMIL, primar al comunei Bradulet, judetul Arges,

PEPENEL NICOLAE – CORNEL, primar al comunei Bughea de Sus, judetul Arges,

BALASOIU AUREL, primar al comunei Rociu, judetul Arges,

POSTOACA DAMIAN-ION, primar al comunei Mioarele, judetul Arges,

NICOLAE RADU, primar al comunei Negrasi, judetul Arges,

SMADU NICOLAE, primar al comunei Domnesti, judetul Arges,

NICA VASILE, primar al comunei Valea Danului, jud. Arges,

cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;

CIOFLAN IULIAN, director executiv la Agentiei de Implementare a Proiectelor Arges, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

1. In cursul lunii iunie 2009, in contextul derularii procedurilor de desfasurare a unui concurs de ocupare a unor functii de conducere la nivelul instantelor, inculpatul Nicolescu Constantin, in calitate de presedinte al Consiliului judetean Arges si totodata de presedinte al organizatiei judetene a unei formatiuni politice, si-a folosit influenta si autoritatea conferite de functiile publice si politice detinute, in scopul de a ajuta un magistrat sa ocupe o functie de conducere intr-o instanta, pe alte criterii decat cele ale competentei profesionale. In cele din urma, candidatul sustinut de inculpat nu a obtinut nota necesara pentru ocuparea functiei respective.

