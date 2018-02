DEZVĂLUIRI-BOMBĂ! Kovesi A MINȚIT ÎNCĂ O DATĂ. Documentul care o incriminează

Fostul adjunct al Poliției Prahova a declarat, duminică la Antena 3, că toate intituțiile statului au avut cunoștință de grupul infracțional de la Ploiești, deși Laura Codruța Kovesi neagă acest aspect.





În acest sens, Antena 3 a prezentat un document oficial care demonstrează că DNA știa de grupul infracțional.

Laura Codruța Kovesi a declarat că nimeni nu s-a plâns de procurorul Mircea Negulescu, zis și Portocală.

"Când a început să lucreze la DNA, aveam o vechime de 20 de ani în procuratură. Nu am primit niciun fel de sesizare cu privire la conduita sa. Noi facem controale de către procurorii ierarhic superiori. Nu am primit plângeri sau sesizări scrise. Am aflat din acele înregistrări care au fost făcute publice. Când am văzut acel comportament, pe care nu îl agreez, am luat măsuri, am vrut procurori corecți în DNA, profesioniști, care respectă legea. Unii au încălcat legea, codul deontologic”, a precizat Kovesi.

Pagina 1 din 1