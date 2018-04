MISTERUL implicării SERVICIILOR în JUSTIȚIE, DEZLEGAT! Cum S-A NĂSCUT PROTOCOLUL Parchetul General-SRI. Scrisoarea Laurei KOVESI către COLDEA

Președintele Comisie de control al SRI, Claudiu Manda, a vorbit, miercuri, despre crearea protocolului de colaborare dintre SRI și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care datează din anul 2009.





Manda spune că acordul ar fi apărut în urma unei solicitări adresate, în 2007, fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, de procurorul general din perioada respectivă, actuala șefă DNA, Laura Codruța Kovesi.

Adresa procurorului-șef al parchetului anticorupție via modificarea unui protocol mai vechi, din 2005.

„Unul dintre lucrurile care ne-a interesat a fost geneza protocolului. Au fost întrebaţi şi domnul Maior şi domnul Coldea cum s-a ajuns la acest protocol din 2009. Ne-am uitat pe documentele de acolo şi am înţeles că în 2007, la iniţiativa Parchetului a fost o adresă către SRI de a se modifica un protocol mai vechi, un protocol din 2005, pe care îl avem la Comisie şi pe care, cred că în anul 2007, comisia de control al SRI l-a analizat şi l-a văzut. După care a existat o comisie, o echipă de lucru, formată din procurori şi ofiţeri SRI. Am înţeles că în anul 2008 a mai fost un schimb de adrese între Serviciu şi Parchet pe diferite modificări. S-a agreat o formă finală şi în anul 2009 s-a semnat acest protocol. Nu. Am înţeles că adresa sau solicitarea care a existat de la Parchet către SRI a fost de la doamna Laura Codruţa Kovesi către Florian Coldea. Am înţeles că a existat o echipă formată din ofiţeri ai SRI şi există lista de ofiţeri ai SRI. Nu ne-am uitat peste ea pentru că erau nişte nume, dar oricând am putea să detaliem şi o serie de procurori care au lucrat efectiv la acest protocol. A existat o variantă la nivelul anului 2007 şi pe parcursul anului 2008 a existat schimb de adrese între SRI şi Parchet privind diferite articole de protocol pe care să le propună spre modificare. Am şi văzut o parte dintre acestea. E clar că le-am solicitat să le avem la o comisie spre o analiză în linişte în Comisie şi a existat acea variantă finală”, a afirmat Manda, aflându-se la Palatul Parlamentului, potrivit România Liberă.

Manda a vorbit și despre vizita la direcția juridică a SRI, efectuată, marți, de membrii Comisiei SRI. În acest context, senatorul susține că nu au fost solicitate informații despre protocoalele dinainte de anul 2009.

„Nu am intrat să analizăm ce s-a întâmplat în 2004 sau 2005. Cred că acel protocol cu DNA, PNA îl avem la Comisiei, este printre cele 65. NU pot să răspund în acest moment. Noi am fost foarte interesaţi să vedem cum funcţiona acest protocol din 2009, cel denunţat. Cred că suntem destul de lămuriţi noi. Au fost discuţii tehnice şi de aici încolo oricând vom mai avea întrebări, solicitări, oricând vom putea să mergem în control, atât la direcţia juridică şi în alte structuri ale SRI. Pot să spun că au fost lucruri pe care şi le-am apreciat în cazul Comisiei, o deschidere totală a celor de la direcţia juridică. Orice întrebare pusă şi orice document solicitat ne-a fost pus la dispoziţie sau ne-a fost explicate lucrurile. Despre cel din 2004 su 2005 sau dacă a existat un protocol cu DNA sunt totuşi alte subiecte pe care nu le-am abordat în acel moment. Sunt sigur că dacă am dori să le abordăm le vom aborda. De exemplu, despre cel din 2005, dacă avem nişte concluzii ale comisiei din 2007, nu ştiu ce am putea să mai analizăm noi”, a adăugat Manda.

Reamintim că, la sfârșitul lunii martie, protocolul de colaborare dintre SRI și Parchetul General. În octombrie 2017, Manda a firma că există 65 de protocoale încheiate de Serviciul Român de Informații cu mai multe instituții ale statului, nefiind sigur dacă aceste acorduri respectă normele legale.

