Kovesi, AUDIATĂ de Parchetul General, după înregistrările cu Băsescu! Ce a spus fosta șefă a DNA în legătură cu Camelia Bogdan

Procurorii de la Parchetul General au deschis, în ianuarie 2017, un dosar penal, după înregistrările apărute în presă cu fostul președinte Traian Băsescu, în care vorbea despre informații pe care le-ar fi primit în dosarul ICA, în urma căruia a fost condamnat Dan Voiculescu.





###Potrivit documentelor din ancheta vizând dezvăluirile lui Băsescu, prezentate marți seara în emisiunea „Sinteza Zilei”, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi a fost audiată pe 10 aprilie 2017, în calitate de martor, în timp ce Traian Băsescu și Florian Coldea au fost audiați pe 27 ianuarie 2017. Kovesi a răspuns, după ce a fost întrebată de procurori care erau raporturile dintre ea și persoanele indicate în preambulul declarației, adică despre Băsescu, Coldea și Camelia Bogdan că: „În ceea ce o privește pe doamna Camelia Bogdan: nu am vorbit niciodată cu aceasta în privat, nu am avut întâlniri private, nu am discutat niciodată cu aceasta despre niciuna dintre cauzele DNA sau alte cauze ale Ministerului Public. Am văzut-o la două seminarii, unde eu am fost invitată doar la deschidere, dar de fiecare dată eu am plecat înainte de discuțiile din seminar pentru că aveam de lucru la birou”. Redăm mai jos fragmente din documentele din dosar făcute publice de Antena 3Dosarul deschis pe baza înregistrărilor cu Traian Băsescu, date publicității de fostul deputat Sebastian Ghiță, care a fost ulterior clasat, a fost redeschis în aprilie 2018. Procurorii de la Parchetul General au decis redeschiderea dosarului apărut după ce fostul deputat Sebastian Ghiță a făcut publice înregistrări cu Traian Băsescu și care a fost ulterior clasat. Procurorul ierarhic superior a decis infirmarea soluţiei de clasare a dosarului. Reamintim că Sebastian Ghiţă a prezentat, la începutul anului trecut, o înregistrare audio care conţinea un dialog pe care se presupune că Traian Băsescu l-a avut cu un interlocutor necunoscut. În înregistrare, fostul preşedinte afirma că deține înregistrări cu Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi Camelia Bogdan. Redăm mai jos conținutul înregistrărilor cu Traian Băsescu din dosar: Interlocutor: Şi aveţi înregistrări cu toţi? Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da' să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia? Interlocutor: Ce stat este ăsta, domnule preşedinte? Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun. Probleme cu dosarul Voiculescu? Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea mâîne îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urma trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii. Interlocutor: Sunteţi supărat pe ei. Băsescu: Camelia Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!