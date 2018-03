Kim Wilde a dedicat un album extratereștrilor

Celebra cântâreață tocmai a scos primul ei album după 23 de ani de pauză.





Aflată în turneu de promovare, Kim Wilde nu s-a sfiit să dezvăluie că inspirația pentru acesta e o întâlnire cu extratereștii care a avut loc în curtea din spate a casei sale, în iunie 2009, la o zi după moartea lui Michael Jackson.

Într-un interviu pentru BBC, Kim Wilde a dezvoltat: „De ce n-ar fi supărați extratereștrii și nu ne-ar lua pe sus ca să ne ducă departe de acest frumos Pământ pe care-l distrugem? Nu pot nega că suntem o teribilă dezamăgire”, a spus ea. Albumul ei este intitulat „Here came the aliens” („Au venit extratereștrii”)!

