Veste-şoc! A MURIT UN COMEDIANT CELEBRU. Moartea l-a secerat fulgerător. Nimeni nu se aştepta la acest FINAL TRAGIC

Ken Dodd, un comediant celebru, a murit duminică la vârsta de 90 de ani. Vestea tragică a fost anunțată de atașatul său de presă care a dezvăluit informația în această dimineață. „S-a stins o legendă”, au spus toți cei care l-au cunoscut.





Din informațiile prezentate, acesta a fost spitalizat timp de șase săptămâni. Publicistul Robert Homes a spus că moartea lui Ken Dodd înseamnă că, undeva acolo s-au stins luminile în lumea varietății. ”A fost o legendă de comedie și un geniu”, a adăugat el, potrivit dailymail.co.uk.

Actorul britanic de comedie Ken Dodd a decedat la vârsta de 90 de ani, la doar două zile după ce se căsătorise, potrivit reprezentantului de presă al artistului, informează Press Association.

Actorul, cunoscut pentru spectacolele de stand-up şi pentru apariţiile cu un pămătuf pe post de recuzită, a decedat duminică, în locuinţa în care s-a născut din Knotty Ash, o suburbie a oraşului Liverpool.

Fusese externat după un tratament de șase săptămâni pentru o infecție pulmonară

Ken Dodd fusese externat din spital la 27 februarie, după un tratament de şase săptămâni pentru o infecţie pulmonară. Actorul se căsătorise vineri cu Anne Jones, partenera sa de viaţa timp de 40 de ani.

''După părerea mea, a fost unul dintre ultimii maeştrii ai varieteului britanic. A murit în casa în care s-a născut în urmă cu peste 90 de ani. N-a locuit niciodată în altă parte. Este extraordinar. După dispariţia lui Ken, s-au stins luminile în lumea teatrului de revistă. A fost o legendă a comediei şi un geniu'', a spus agentul actorului, Robert Holmes, pentru Press Association.

''A întrebat-o pe Anne dacă vrea să se căsătorească. Şi-au scos certificatul şi s-au căsătorit vineri în locuinţa lor. A decedat două zile mai târziu în casa lor, de Ziua Mamei. Anne este evident foarte tristă. Au fost împreună timp de 40 de ani. Este o poveste de dragoste care le întrece pe toate,'' a adăugat reprezentantul actorului.

Când a urcat ultima dată pe scenă

Acesta urcat ultima dată pe scenă cu câteva luni în urmă, la The Auditorium din Liverpool Echo Arena, în oraşul natal, pe 28 decembrie. În anii '60, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru cea mai lungă sesiune de spus glume, 1.500 de glume în trei ore şi jumătate.

A fost protagonistul mai multor emisiuni de televiziune - ''The Ken Dodd Show'', ''Beyond Our Ken'', ''Ken Dodd's Laughter Show'' -, iar în 1965 a devenit celebru după ce spectacolul său de la London Palladium s-a jucat un timp record de 42 de săptămâni.

Comicul a primit titlul de cavaler din partea Reginei Elisabeta a II-a pentru îndelungata sa carieră din industria de divertisment şi pentru acţiunile filantropice în martie anul trecut.

Comediantul Gary Delaney a spus: ”RIP-ul lui Sir Ken Dodd!”. Înmormântarea va avea loc miercuri, joi, vineri și majoritatea sâmbătă.

