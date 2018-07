Scandalos! Katie Price recunoaște că s-a lăsat fotografiată de paparazzi în poziţii incediare şi topless cu Kris Boyson. Foto în articol

La începutul acestei săptămâni, vedeta a fost fotografiat topless cu iubitul ei, Kris Boyson, într-o vacanță în Thailanda. Numai că, fofotografiile, nu sunt chiar spontane, ci o adevărată şedinţă foto controlată de model la înţelegere cu paparazzi. Fotografiile au făcut înconjul lumii deoarece Katie Price este un model de mare succes.





Celebrul model Katie Price recunoaşte că în imaginile realizate, în această săptămână, îl are alături de ea pe noul prieten Kris în timp ce se aflau sub o cascadă în vacanţa din Thailanda.

Nu părea că este îngrijorată, mai degrabă părea că priveşte direct spre lentila aparatului de fotografiat. Deci, munca paprazzilor nu a fost grea de data aceasta, nu a mai trebuit să se ascundă prin boscheţi să fotografieze pe celebrul model în poziţii incendiare cu noul iubit. The Model was seen showing off her enviable bikini body as she went topless on the rocks while smooching Kris! Pictured: Katie Price - Kris Boyson BACKGRID UK 15 JULY 2018 UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*" class="ydp1a4eb1a1img-align-none ydp1a4eb1a1size-full ydp1a4eb1a1wp-image-7734996 ydp1a4eb1a1lazy-loaded" data-="" data-loaded="true" data-max-width="768" data-orig-h="682" data-orig-id="7734996" data-orig-w="1024" data-rewritten="true" data-rsz="shrink" src="https://metrouk2.files.wordpress.com/2018/07/sei_219541791.jpg?w=768&h=511&crop=1" style="width: 100%; max-width: 752px;" />

Sursa foto: Metro

