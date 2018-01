JURNALUL UNUI PSIHIATRU. ”Osman a declarat că e naționalist islamist și va omorî la întâmplare. La spital s-a prezentat drept ziarist”

Diana Cîrjaliu-Meliu, șefa Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a descris, pe pagina sa de socializare, cum decurge o gardă printre bolnavii cu afecțiuni psihice. Medicul a fost de gardă pe 26/27 decembrie, când toată România petrecea. Dincolo de dramatismul unor cazuri, medicul primar psihiatru redă, cu un umor fin, replicile pacienților căzuți în patima alcoolului și a drogurilor și care cred că ei sunt sănătoși, iar medicii – ”niște jigodii”.





”Raport de garda din 26/27 decembrie 2017 Sectia Psihiatrie

Ora 8

Asistentele ma saluta in fuga, nu stiu incotro sa-si indrepte intai atentia. Cativa deja stau lipiti de usile grele de fier si cer tigari. Cand ma vad, schimba registrul. “Eu cand ma externez?” Fac vizita in sectorul de urgente. Azi sunt mai agitate femeile, asa ca intru la ele.

Aura. Ma striga pe nume si se repede in fuga la mine, apucandu-ma strans de brat.. Isi da ochii peste cap, sa ma convinga ca are distonie acuta, ca sa-i reduc doza de neuroleptic. Ii spun s-o lase balta si renunta (ideea de a plafona privirea i-a venit abia cand era langa mine). “Diana, tu esti fata buna, zi-le la scarbele astea sa nu ma mai lege. Jigodiilor!”, le striga asistentelor, in timp ce ele invita pacientele sa intre in saloane pentru tratament. Sunt obisnuite cu insultele. Psihiatrii sunt vinovati ca au dat un nume bolii fiecaruia, asistentele ca le dau pastile, infirmierele ca le leaga. Aura e agitata si incoerenta. S-a trezit la 4 dimineata si de atunci trage de usi, injura si blesteama. E in sectie deja de o saptamana si are prescrise numai doua jumatati de pastila pe zi. Ce, nu e medic de garda sa-i suplimenteze la nevoie? Nevoia este de sase fiole si sase tablete si asta se intampla zilnic.

A avut vreo 30 de internari in ultimii opt ani, de cand e bolnava. Pleaca din spital, perfect remisa in vreo doua luni, nu ia absolut niciun tratament acasa, face fenomene de rebound si se decompenseaza in maxim doua luni, mai psihotica si mai agitata ca inainte. Nu s-a inteles niciodata cu mama ei, parintii sunt divortati si tatal e departe. Are un iubit care a rapit-o din spital de mai multe ori, un mare psihopat care venea noaptea beat, in uniforma de serviciu, ca sa impresioneze portarul si sa poata intra. Dupa fiecare externare, Aura fugea la el. Nu-i dadea tratament, ca nu vroia sedata, dar cand se decompensa chema chiar el ambulanta. Acum sase luni a inceput si el sa se interneze, pentru probleme legate de alcool si nu au cerut niciodata sa se vada in timpul spitalizarii.

Le vad intai pe batrane. Daca sunt sarbatori, sectia e plina de dementi. Romanii isi interneaza mamele, ca sa poata petrece in liniste. Nu tatii, pentru ca nu mai sunt; femeile sunt mai longevive. Si-au ingropat sotii si le-a venit randul sa fie ingropate intr-o sectie de psihiatrie. Apartinatorii mint ca acasa sunt agitate, etc, etc, apoi vezi ca abia se pot ridica in sezut si nu scot o vorba. Poate vor fi luate dupa ce trece urgia sarbatorilor, dar nu se stie. Fiii isi dau uneori numere false de telefon, ca sa nu poata fi contactati. Alteori spun de la inceput ca nu mai au nevoie de ele si statul poate face ce vrea cu ele. Iar statul nu vrea nimic de la persoanele care nu pot plati impozite. Acum trei ani, un doctor si-a internat tatal, ca el mai era in viata. Mai avea un frate la Bucuresti, dar niciunul nu putea sa aiba grija de el, si nici nu vroiau, pentru ca fusese un tata rau si alcoolic. Urma sa-i gaseasca un loc la azil in doua saptamani. Batranul nu avea pensie si fiii ar fi trebuit sa-i plateasca asigurarile de sanatate, ca sa poata fi internat. Doctorul nu a mai raspuns la telefon. A aparut dupa o luna, ca sa-i aduca un pachet de pampersi si a spus ca nu are bani de asigurare. Costa 40 lei pe luna. In sapte luni, asistenta sociala i-a gasit un loc la azil. Dupa ce a primit acasa decontul spitalizarii, vreo 300 milioane, doctorasul a inceput sa vina zilnic, ca sa scape de obligatia de plata a spitalizarii.

Niculina e cuminte si tacuta. Ieri a dat foc mansardei unei cladiri istorice, in care locuia cu chirie. E singura si schizofrena, dar, mai mult ca orice, alcoolica. Cand a izbucnit incendiul, era beata. Bulevardul a fost blocat de masinile de Politie si de Pompieri. Niculina habar nu are ce s-a intamplat si repeta stereotip “eu doar am iesit ca era fum” iar noi aflam din ziare ca agresa zilnic vecinii, urla beata pe scari, le ciocanea in usi si le mazgalea usile cu vopsea. O stim de 20 de ani. Are o familie pe undeva prin tara.

Doamna M. Ma intreaba pentru a zecea oara daca se poate externa. Desi stiu raspunsul, o intreb si eu pentru a zecea oara daca se poate descurca singura.”Sora mea e plecata la copiii ei, depind de ea, cred ca se intoarce dupa sarbatori”. Are o privire senina si nu mai indraznesc sa o intreb de fiu. Mi-e teama sa nu-mi spuna iar ca zace pe o masa de piatra pentru ca ea nu are bani sa-l ridice si sa-l ingroape. De patru luni merge zilnic la morga si revendica trupul fiului, pina cand se termina programul si aia o trimit acasa. Fiul e navigator, sanatos si in voiaj si de patru luni o suna zilnic, sa o linisteasca. Chestia asta nu a facut decat s-o convinga ca cineva a reusit, cu mijloace tehnice moderne, sa-i reproduca intocmai vocea.

E de 40 de zile in spital si e bine. La internare era catatonica, casectica si cu idei delirante de ruina. Intre timp s-a ingrasat si viitoarea nora, care i-a adus vopsea de par, a intinerit-o cu 10 ani. De doi ani, de cand i-a murit sotul, locuieste si ea singura. Sora si mama stau in alte judete, iar fiul vine acasa abia pe 15 ianuarie. I-a spus chiar ei, dar inca nu crede, nu stie cine i-a spus minciuna asta la telefon, ca sa o consoleze, desi vocea a imitat-o bine. “Daca plec din spital, voi face ce am facut si pina acum...voi merge acolo, macar sa ma lase sa-l vad.” Clar, nu-i fac externarea.

Dna.V a aparut ieri in sectie. Pare singura pe lume, plina de echimoze si are o dementa in stadiu avansat. Vecinii s-au saturat de tipetele ei si au chemat ambulanta. Nu pricepe ce si cum, doar incearca cu dexteritate sa se extraga din patul cu aparatoarele laterale ridicate. Va trebui sa o contentionez de o mana, sa nu mai cada. Nu se stie ce ruda se iveste si ne acuza ca le-am batut multiubita matusa (asta e un laitmotiv in psihiatrie, la fel ca acela ca personalul psihiatric trebuie sa reactioneze cu vorba buna cand primeste picioare in burta sau pumni in fata).

La dna. D vine fiica. Fara sa salute personalul, intra valvartej in sectorul de urgente si informeaza categoric ca a venit sa o externeze. Stie ca in zilele de sarbatoare nu se fac externari si infirmierele glumesc intre ele ca a venit sa-i faca de 40 de zile. Au fost de fapt 45 de zile de spitalizare, timp in care nu a trecut niciodata pe la mama ei si nu a lasat vreun numar de telefon ca sa poata fi contactata. A fost si ea internata, pentru ca face pe dracul in patru ca sa-si mentina certificatul de handicap. Pretinde ca face crize epileptice si e in stare sa te stranga de gat daca-i spui ca le descrie mai degraba ca pe crize isterice. Dar si-a obtinut certificatul si tine cu dintii de el. Ma conformez urgent si fac formele de externare, bucuroasa ca s-a eliberat un pat. Sarbatorile abia incep!

Urgenta!!!! Ambulanta si politia aduc un batran de 80 de ani. Alt dement? Il astept sa vina de la WC, cugetand ca e neplacut sa ai adenom de prostata. Surpriza ! Mosul e verde si sarcastic. “ Sa va fie rusine ca aveti asa o mizerie de WC!”. Ieri a baut 2 litri de vin si azi a inceput dimineata cu coniac. A incercat sa-si omoare sotia, asezandu-se cu fundul pe fata ei, ca sa o sufoce, apoi si-a batut si fiica cu handicap. Trazneste a alcool, e logoreic, sfatos, grandoman. A fost sofer profesionist si raspunde in raspar la orice. “Aveti probe?” Ii intreaba pe politisti. “E cuvantul ei impotriva cuvantului meu. Eu am probe! E o catea!” si ne arata degetul mijlociu de la mana dreapta zdrobit de usa impinsa de sotie dupa ce a reusit sa scape. Incepe o discutie interminabila si ilogica despre formularul de consimtamant la internare, unde tine mortis sa semneze la rubrica ce apartine reprezentantului legal si povesteste pilduitor despre vremea cand era “un pustan de 50 de ani si nu stia de nici unele”.

Se uita sugestiv la noi, sa vada daca am priceput ca ne face prosti. Nu urmeaza niciun tratament, nu are probleme cu inima sau cu altele. Ii prescriu un Rivotril si o loveste pe asistenta peste maini cand i-l intinde. Il informez ca daca nu accepta pastila va fi injectat. Injura si da sa iasa din sector, imbrancind pe toata lumea. Chem paza si il legam; e nevoie de cinci oameni, musca si zgarie cu unghiile. Fix atunci apare fiica, cea care apelase la 112 pentru a o salva pe mama. Initial se socheaza si are un prim impuls de a-i sari in aparare, apoi se retrage. Nu mai vrea sa intre la el. Imi poveste cum le-a terorizat de mici, cum le pedepsea pentru orice tinandu-le cite 4 ore in picioare nemiscate, timp in care le dadea lectii de viata, cum o batea pe mama. Acum un an i s-a nazarit ca dintre cele trei fiice, numai cea mica, cu handicap e a lui, iar celelalte doua vor trebui sa faca teste genetice pentru a le verifica filiatia, convins ca nevasta l-a inselat in urma cu 50 de ani. Cu restul lumii se poarta normal. “S-a purtat bine in fata politistilor, nu?”