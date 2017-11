Jurnalul exploziv al contelui Lev Tolstoi. Secretele marilor scriitori

Evenimentul zilei continuă publicarea unor portrete mai puțin obișnuite ale scriitorilor celebri. Astăzi, Lev Tolstoi (1828-1910), nobilul rus care a recunoscut, în câteva caiete de însemnări prea puțin cunoscute cititorilor, că nu există fărădelege pe care să n-o fi comis-o!





Celebru pentru romanele Război și pace (1865) sau Anna Karenina(1875), Lev Tolstoi este și autorul unui jurnal incendiar, în care nu se sfia să noteze, potrivit lui Robert Schnakenberg (Viața secretă a marilor scriitori, Editura Art, 2017), următoarele: „Am ucis oameni în război, am luptat în dueluri ca să-i ucid pe alții, am pierdut la jocuri de cărți, mi-am risipit averea făcută din sudoarea țăranilor, i-am pedepsit cu cruzime pe aceștia din urmă, am trăit în desfrâu cu femei ușoare și am dezamăgit oameni. Am mințit, am jefuit, am comis adulter de toate felurile, am luat parte la beții, violență, crimă... Nu există fărădelege pe care să nu o fi comis”.

13 copii și două capodopere

„Caietele au scos la iveală un om obsedat de moarte”, notează Robert Schnakenberg. Veteran al sângerosului asediu de la Sevastopol, din timpul războiului din Crimeea, Tolstoi oferea descrieri amănunțite ale atrocităților de pe câmpul de luptă și ale execuțiilor. „Deși abia trecuse de treizeci de ani, Tolstoi era convins că era deja prea bătrân și prea urât ca să se mai așeze la casa lui și să se bucure de o viață normală de familie. A rămas uimit când frumoasa Sofia Andreevna Behrs, fiică de doctor, a acceptat să se mărite cu el în 1862. A urmat o perioadă de liniște și stabilitate, în care Tolstoi a turnat treisprezece copii și a scris cele două capodopere: Război și pace și Anna Karenina”.

A murit înghețat

După publicarea celor două mari romane, Tolstoi și-a schimbat radical viața. A renunțat la sex, băutură, tutun și carne, îmbrățișând „anarhismul creștin”. Era dedicat învățăturilor lui Iisus, dar nu recunoștea autoritatea Bisericii Ortodoxe Ruse. În 1901 a fost excomunicat. Dezinteresat total de viața materială, Tolstoi își risipea imensa avere dăruind iobagilor și diverșilor oportuniști orice i se solicita. Într-un final, la 82 de ani, a fugit de acasă, ultimele zile de viață petrecându- le într-o gară. A murit înghețat, pradă frisoanelor și febrei.

