Juriul Eurovision România a decis semifinaliştii Selecţiei Naţionale

Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă sunt juraţii care au ales, la această ediţie a Selecţiei Naţionale, semifinaliştii Eurovision Romania. În urma audiţiilor, juriul a decis ca următoarele piese să intre în Selecţia Naţională:
SEMIFINALIȘTI – SELECȚIA NAȚIONALĂ EUROVISION 2018
Titlu piesa
Muzica & Versuri
INTERPRET
„A LOVE WORTH FALLING FOR”
M&V: Lina Sanden, Gustav Nilsson, Johan Smith
Lina
„ALL THE LOVE AWAY”
M&V: Erminio Sinni, Mauro Goldsand, Alessandro Camponeschi, Tiziana Camelin
Erminio Sinni & Titziana Camelin
„ALL WE NEED”
M&V: Stelian Savu, Vlad Isac, Stelian Savu
SAVE
„AUZI CUM BATE”
M&V: Alex Luft, Bogdan Marinescu, Cristina Dobrescu
Jukebox feat Bella Santiago
„BREAKING UP”
M&V: John Ballard, Jonathan Dahl, Robin Carlsson, Marcus Holmberg
Alessandro Dănescu
„BUNĂ DE IUBIT”
M&V: Felicia Donose, Florin Boka, Vlad Popescu, Serban Cazan
Feli
„COME BACK TO ME”
M&V: Florin Octav Ionescu
Zavera
„DACĂ DRAGOSTEA E OARBĂ”
M&V: Sebestyen Zoltan Laszlo
ZOLTAN
„DAYDREMER”
M&V: Mares Pana, Catalin Margarit, Georgian Marin, Stefan Adrian
Mareş Pană
„Deşert de SENTIMENTE”
Mihail Tiric
TIRI
„DEVOTED”
M&V: Michael James Down, Primoz Poglajen, Jonas Gladnikoff
Johnny Bădulescu
„END THE BATTLE”
M&V: Meriem Vizitiu, Mihail Gheorghe, Marian Achim, Meriem Vizitiu
Meriem
„EVERY LITTLE THING”
M&V: Sergiu Bolota
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Sergiu Bolota
„FĂRĂ TINE”
M&V: Dora Gaitanovici
Dora Gaitanovici
„FIRE IN THE SKY”
M&V: Aurel Dinca, Victor Solomon
Aurel Dincă
„FIX ME”
M&V: Badea Victoria Iona & Gajaila Alexandru Daniel
Freia
„FLY”
M&V: Thomas Reil, Jeppe Reil, Udo Mechels, Maria Broberg
Teodora Dinu
„FROM UNDERNEATH”
M&V: John Ballard, Magnus Hyden
Hellen
„GOODBYE”
M&V: Matei Alexandru Mihai, Alin Neagoe, Cristina Caramarcu
The HUMANS
„HEAVEN”
M&V: Michael James Down, William Taylor, Jonas Gladnikoff, Mihai Traistariu
M I H A I
„I AM HERE”
M&V: Paula Crisan
Paula Crişan
„I WON’T LIE”
M&V: George Lazar, Eduard Taras, Elena Morosanu
Iliana
„KING”
M&V: Alex Luft, Alina Coltan, Cristina Dobrescu , Bogdan Marinescu, Alexandru Duma, Denisa Demian
Tavi Clonda
„LA LA LA”
M&V: Vladimir Cioban, Mihail Cebotareco, Vladimir Cioban
VYROS
„LIGHTNING STRIKES”
M&V: Pelle Blarke, Ellie Wyatt
Jessie Baneş
„LIVE YOUR LIFE”
M&V: Alin Neagoe, Ciprian Lemnaru, Alexandru Rotarescu
Evermorph
„MAYBE THIS TIME”
M&V: Fred Endersen, Olaf Owre
Romeo Zaharia
„MESOM ROMALES”
M&V: Alexandru Luft, Eduard Santha
Eduard Santha
„MIRROR”
M&V: Liviu Elekes, Claudiu Danaila
Echoes
„NIRVANA”
M&V: Cristian Simionescu
Cristian Siminonescu
„NOBODY TOLD ME IT WOULD HURT”
M&V: Jonas Thander, Aidan O’ Connor
Alex Florea
„NOI SUNTEM PĂDURE”
M&V: Florentin Milcof, Laura Sgarcitu
Othello
„OUT OF THE DARK”
M&V: Cezar Dometi, Alice Jekel
Alice Jeckel
„PAINT IT RAINBOW”
M&V: Diana Bratan
Diana Brătan
„RAZĂ DE SOARE”
M&V: Dan Manciulea
Dan Manciulea
„REACH OUT FOR THE STARS”
M&V: Jannis Kaffka, Peter Jordan, Andre Bollweg, Lenne Kaffka, Carolina Gorun
Carolina Gorun
„REBORN”
M&V: Waleska Diaz Gonzalez
Waleska
„REKINDLE THE FLAME”
M&V: Liviu Sorescu
Lion’s Roar
„REVIVAL”
M&V: Ylva Persson, Linda Persson, Ylva Persson, Linda Persson, Danne Attlerud
Elena Hasna
„RISE UP”
M&V: Bogdan Marian Paunescu
Liviu Anghel
„RUN FOR YOU”
M&V: Radu Pompiu Bolfea, Marcel Prodan
Miruna DiaconescuCitește mai departe ...
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