Vineri, 22 decembrie, juriul a anunţat cei 60 de semifinalişti care vor intra în Selecţia Naţională Eurovision România 2018. După ascultarea celor 72 de melodii validate, juriul a avut dificila sarcină de a alege piesele care vor concura pentru un loc pe scena Eurovision din Lisabona.





Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Juriul Eurovision România a decis semifinaliştii Selecţiei Naţionale

Loading...

Alte articole din categoria:

evz.ro

libertatea.ro

rtv.net

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

infoactual.ro

unica.ro

fanatik.ro

dcnews.ro