Editura Evenimentul si Capital

Juriul Eurovision România a decis semifinaliştii Selecţiei Naţionale

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Vineri, 22 decembrie, juriul a anunţat cei 60 de semifinalişti care vor intra în Selecţia Naţională Eurovision România 2018. După ascultarea celor 72 de melodii validate, juriul a avut dificila sarcină de a alege piesele care vor concura pentru un loc pe scena Eurovision din Lisabona.



Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă sunt juraţii care au ales, la această ediţie a Selecţiei Naţionale, semifinaliştii Eurovision Romania. În urma audiţiilor, juriul a decis ca următoarele piese să intre în Selecţia Naţională:

SEMIFINALIȘTI – SELECȚIA NAȚIONALĂ EUROVISION 2018

Titlu piesa

Muzica & Versuri

INTERPRET

„A LOVE WORTH FALLING FOR”

M&V: Lina Sanden, Gustav Nilsson, Johan Smith

Lina

„ALL THE LOVE AWAY”

M&V: Erminio Sinni, Mauro Goldsand, Alessandro Camponeschi, Tiziana Camelin

Erminio Sinni & Titziana Camelin

„ALL WE NEED”

M&V: Stelian Savu, Vlad Isac, Stelian Savu

SAVE

„AUZI CUM BATE”

M&V: Alex Luft, Bogdan Marinescu,  Cristina Dobrescu

Jukebox feat Bella Santiago

„BREAKING UP”

M&V: John Ballard, Jonathan Dahl, Robin Carlsson, Marcus Holmberg

Alessandro Dănescu

„BUNĂ DE IUBIT”

M&V: Felicia Donose, Florin Boka, Vlad Popescu, Serban Cazan

Feli

„COME BACK TO ME”

M&V: Florin Octav Ionescu

Zavera

„DACĂ DRAGOSTEA E OARBĂ”

M&V: Sebestyen Zoltan Laszlo

ZOLTAN

„DAYDREMER”

M&V: Mares Pana, Catalin Margarit, Georgian Marin, Stefan Adrian

Mareş Pană

„Deşert de SENTIMENTE”

Mihail Tiric

TIRI

„DEVOTED”

M&V: Michael James Down, Primoz Poglajen, Jonas Gladnikoff

Johnny Bădulescu

„END THE BATTLE”

M&V: Meriem Vizitiu, Mihail Gheorghe, Marian Achim, Meriem Vizitiu

Meriem

„EVERY LITTLE THING”

M&V: Sergiu Bolota

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Sergiu Bolota

„FĂRĂ TINE”

M&V: Dora Gaitanovici

Dora Gaitanovici

„FIRE IN THE SKY”

M&V: Aurel Dinca, Victor Solomon

Aurel Dincă

„FIX ME”

M&V: Badea Victoria Iona & Gajaila Alexandru Daniel

Freia

„FLY”

M&V: Thomas Reil, Jeppe Reil, Udo Mechels, Maria Broberg

Teodora Dinu

„FROM UNDERNEATH”

M&V: John Ballard, Magnus Hyden

Hellen

„GOODBYE”

M&V: Matei Alexandru Mihai, Alin Neagoe, Cristina Caramarcu

The HUMANS

„HEAVEN”

M&V: Michael James Down, William Taylor, Jonas Gladnikoff, Mihai Traistariu

M I H A I

„I AM HERE”

M&V: Paula Crisan

Paula Crişan

„I WON’T LIE”

M&V: George Lazar, Eduard Taras, Elena Morosanu

Iliana

„KING”

M&V: Alex Luft, Alina Coltan, Cristina Dobrescu , Bogdan Marinescu, Alexandru Duma, Denisa Demian

Tavi Clonda

„LA LA LA”

M&V: Vladimir Cioban, Mihail Cebotareco, Vladimir Cioban

VYROS

„LIGHTNING STRIKES”

M&V: Pelle Blarke, Ellie Wyatt

Jessie Baneş

„LIVE YOUR LIFE”

M&V: Alin Neagoe, Ciprian Lemnaru, Alexandru Rotarescu

Evermorph

„MAYBE THIS TIME”

M&V: Fred Endersen, Olaf Owre

Romeo Zaharia

„MESOM ROMALES”

M&V: Alexandru Luft, Eduard Santha

 Eduard Santha

„MIRROR”

M&V: Liviu Elekes, Claudiu Danaila

Echoes

„NIRVANA”

M&V: Cristian Simionescu

Cristian Siminonescu

„NOBODY TOLD ME IT WOULD HURT”

M&V: Jonas Thander, Aidan O’ Connor

Alex Florea

„NOI SUNTEM PĂDURE”

 M&V: Florentin Milcof, Laura Sgarcitu

Othello

„OUT OF THE DARK”

M&V:  Cezar Dometi, Alice Jekel

Alice Jeckel

„PAINT IT RAINBOW”

M&V: Diana Bratan

Diana Brătan

„RAZĂ DE SOARE”

M&V: Dan Manciulea

Dan Manciulea

„REACH OUT FOR THE STARS”

M&V: Jannis Kaffka, Peter Jordan, Andre Bollweg, Lenne Kaffka, Carolina Gorun

Carolina Gorun

„REBORN”

M&V: Waleska Diaz Gonzalez

Waleska

„REKINDLE THE FLAME”

M&V: Liviu Sorescu

Lion’s Roar

„REVIVAL”

M&V: Ylva Persson, Linda Persson, Ylva Persson, Linda Persson, Danne Attlerud

Elena Hasna

„RISE UP”

M&V: Bogdan Marian Paunescu

Liviu Anghel

„RUN FOR YOU”

M&V: Radu Pompiu Bolfea, Marcel Prodan

Miruna Diaconescu

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