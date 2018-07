Județul Constanța, sub cod portocaliu de ploi. INUNDAȚII La CERNAVODĂ, în centru UPDATE

Ploile torențiale și descărcările electrice, apărute din senin, au luat prin surprindere județul Constanța. Centrul orașului Cernavodă a fost inundat de apă și noroi, iar la Hârșova, pompierii intervin pentru scoaterea apei din subsoluri. Pe DN22 , în Saraiu, Tulcea, circualția este întreruptă din cauza acumulărilor de apă.





UPDATE 14,30 Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că din cauza ploii torenţiale şi a vîntului puternic, pe Autostrada A2 București-Constanța, vizibilitatea este scăzută, sub 50 de metri, între localităţile Medgidia – Constanţa.

De de altă parte, traficul pe DN22A Hârșova-Tulcea, care, începând cu ora12,45 a fost oprit în dreptul localității Saraiu din județul Constanța, din cauza apei acumulate pe carosabil, plouând torențial, a fost reluat după ora 14,00.

În acest interval, utilajele de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța au intervenit pentru înlăturarea uriașelor cantități de pietriș adus de torenți, de pe străzile laterale, pe șoseaua națională. Un polițist s-a descălțat și a păzit drumul cu picioarele goale pentru a opri circulația mașinilor care s-au oprit la coadă până la degajarea carosabilului.

Codul portocaliu de ploi torențiale s-a manifestat agresiv în nordul județului Constanța dar și în Casimcea, Tulcea. Cantități de apă au acumulat și 35 - 40 l/mp, cu frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Centrul orașului Cernavodă a fost inundat in urma unei ploi torențiale care a durat 30 de minute. Apa a ajuns la ușile autoturismelor parcate dar și in magazinele din centru. Zona centrală este amplasată sub nivelul Dunării și, la fiecare ploaie, toate șuvoaiele de pe străzile în pantă se adună pe artera comercială a orașului Cernavodă.

Primarului Liviu Negoiță spune că, față de anii trecuți, când zona inundabilă a orașului se confrunta cu mari probleme la evacuarea apei, acum au fost montate patru pompe uriașe care intră in funcțiune și imediat după încetarea ploii, apele sunt extrase și îndreptate către Dunăre. Și la Hârșova sunt probleme, subsolul unei case a fost inundat. Apa depășește 60 de centimetri. Acolo intervin pompierii ISU Dobrogea. În aceste momente, la Constanța plouă torențial.

