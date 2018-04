DOCUMENTUL care îi contrazice pe judecători. CARNETUL DE REFUGIAT al ELENEI UDREA

La termenul de vineri din dosarul ”Gala Bute”, avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, le-a înaintat judecătorilor de la Înalta Curte de Casație (ICCJ) și Justiție o serie de documente prin care să certifice că acesta are statut de refugiat politic în Costa Rica.





Magistrații au refuzat să le ia în calcul, motivând că din înscrisurile prezentate de avocaţi reiese că a depus doar o solicitare în acest sens.. Site-ul lumeajustitiei.ro a publicat, în exclusivitate, Carnetul provizoriu de refugiat al Elenei Udrea cu numărul 23482.

Așa cum a spus și avocatul, documentul a fost emis pe 21 martie 2018 și este valabil un an, adică până pe 21 martie 2019.

Pe 12 aprilie 2018, Udrea a cerut Ministerului Migrației și Imigrației "emiterea unui certificat cu privire la statutul meu de refugiat în această țară, statut care a fost solicitat din motive de abuz politic, si care a fost deja acordat", care sa fie depus la ICCJ.

”Am solicitat statutul de refugiat, justificând cererea pe două paliere. Primul a fost palierul general, cu toate abuzurile care se petrec în România în ultimii ani, abuzuri demonstrate în mod public în atâtea cazuri diferite de cazul meu, dar și menționate în documente și rapoarte oficiale. Am citat documente ale Departamentului de Stat al SUA, din Parlamentul European. Am arătat apoi cazul meu particular, războiul pe care îl duc cu foști șefi ai SRI și șefi din Justiția din România, procesele care mi s-au înscenat ca urmare a unor denunțuri pe care le-am făcut și ca urmare a acestei lupte personale pe care o am cu cei care au creat un sistem de abuzuri în România. Faptul că mi se încalcă dreptul la un proces echitabil”, a spus Udrea într-o intervenție telefonică la un post de televiziune.

Următorul termen în dosarul ”Gala Bute”, în care Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare, a fost stabilit pentru 9 mai. Ea a cerut, prin intermediul avocaților, să fie audiartă prin videoconferință, însă cererea a fost respinsă.

