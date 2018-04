„Paradeala” este pe pierdere... Judecătoarea Anamaria Trancă, cea care a condamnat-o pe Mariana Rarinca, SCOASĂ DIN INSTANȚĂ. DECIZIE a CSM!

Timp de trei ani judecătoarea Anamaria Trancă, de la Sectia penală a Curții de Apel București, nu va mai intra în sala de judecată. Motivul?- Sectia pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis joi, 20 aprilie 2018, in unanimitate detasarea judecatoarei Anamaria Tranca la CSM pe o perioada de trei ani.Reamintim că, Anamaria Trancă este judecătoarea cunoscută după ce a dat sentinţa de condamnare a Marianei Rarinca, femeia achitată iniţial pentru că ar fi şantajat-o pe fosta şefă a ÎCCJ Inspecţia Judiciară s-a sesizat în cazul ei, după reacţiile acesteia de pe Facebook.





Alaturi de aceasta, Sectia pentru judecatori a dispus detasarea la CSM a altor sapte judecatoare. Anamaria Tranca a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a reusit, impreuna cu colegul sau de complet George Dorel Matei sa schimbe achitarea definitiva a pensionarei Marianei Rarinca in condamnare cu suspendare, facandu-i pe plac astfel fostei sefe ICCJ Livia Stanciu, careia Rarinca a indraznit sa ii ceara inapoi banii pe care ii datora actuala judecatoare CCR, potrivit luju.ro.

Reamintim că, potrivit surselor citate, în trecut Anamaria Tranca a facut parte din Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania, asociatie din care s-a retras dupa ce UNJR a criticat-o pe judecatoarea Camelia Bogdan, si a incercat sa ajunga la Eurojust, dar si la OSCE, fara succes insa.

De altfel, comportamentul judecatoarei Anamaria Tranca a fost reclamat nu doar in instanta in timpul proceselor penale, ci si in spatiul public, aceasta fiind aspru criticata pentru activitatea pe Facebook. Inspecţia Judiciară s-a sesizat în cazul ei, după reacţiile de pe Facebook. Judecătoarea Anamaria Trancă, în vizorul Inspecţiei Judiciare. Este CERCETATĂ pentru MESAJELE OBSCENE cărora le-a dat like pe Facebook

Reamintim că, în luna februarie 2018, Ingrid Mocanu, judecată de Anamaria Trancă într-un dosar ANRP, a înaintat o cerere către Președintele Instanţei supreme prin care cere strămutarea dosarului în care este implicată, din cauza împrejurărilor care ar putea afecta imparțialitatea judecătorilor instanței. Fosta șefă a ANRP argumentează că pe un cont de Facebook care apaține judecătoarei Anamaria Trancă există păreri politice care ar intra n contradicție cu statutul magistraților.

Potrivit jurisprudenței constante a instanțelor, mai ales cele internaționale, acordarea unui LIKE unei postări presupune exprimarea unei opinii, împărtășirea către public a opiniei că ești de acord, împărtășești acea postare, acea opinie exprimată pe rețeaua de socializare, arată Ingrid Mocanu în cererea de strămutare.

„Din activitatea de pe Facebook a doamnei judecător Anamaria Trancă rezultă că aceasta are o opinie politică bine conturată, dând Like – uri unor postări care se referă la ironizarea partidelor de la putere (PSD + ALDE) și a liderilor politici ai acestor partide, atât cei anteriori, cât și cei prezenți (Victor Ponta, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu)”, scrie în cererea de strămutare fosta şefă a ANRP.

