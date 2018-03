Judecătoare ÎCCJ în SPEȚE GRELE pentru DNA, citată de procurorii anticorupție într-un dosar penal. DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE!

Ape tulburi și tensiuni la cote maxime în peisajul justiției din România, mai ales în contextul în care în ultima perioadă au existat o serie de achitări în cazul unor dosare grele. Jurnaliștii de la Lumea Justiției au intrat în posesia unor informații și anume faptul că judecătoarea Maricela Cobzariu de la ÎCCJ a fost citată la DNA într-un dosar penal. Sursele citate explică și contextul în care s-a produs acest lucru: aceasta judecă dosare grele ale parchetului anticorupție, jurnaliștii ridicând întrebarea dacă nu cumva vorbim despre o presiune pusă pe judecători. Răspunsul DNA în legătură cu acest dosar se lasă așteptat.





Lumeajustitiei.ro a intrat in posesia unei citatii din care reiese ca judecatoarea Maricela Cobzariu de la Sectia penala a Inaltei Curti, investita sa judece dosare de rasunet ale DNA, a fost chemata sa se prezinte la parchetul anticoruptie.

Ce este frapant în acest caz? Iată ce spun jurnaliștii de la Luju.ro:

„ Ceea ce frapeaza in acest caz nu este faptul ca un judecator a fost citat (nu stim in ce calitate), ci faptul ca DNA isi poate aroga dreptul sa citeze judecatorii investiti sa solutioneze rechizitoriile emise chiar de DNA. Aspect ce poate fi banuit drept presiune, oricat ar dori unii sa justifice ca se urmeaza pasii unei banale anchete. Acest fapt poate fi de natura sa intimideze judecatorii din dosarele DNA, si poate fi comparat cu o situatie nepermisa de lege, aceea ca partea adversa din dosar (partea acuzata) si-ar permite sa invite judecatorul la o actiune de-a sa ori sa aiba intalniri de orice natura”, spun sursele citate.

Tot din informațiile prezentate aflăm că procurorul care instrumenteaza dosarul in care a fost citata Cobzariu este Corneliu Iuliu Natavala, care, atentie, a fost adus la DNA in octombrie 2017 (cu doua saptamani inainte de citarea judecatoarei Cobzariu). Potrivit fisei sale profesionale la data aducerii lui la DNA avea doar 2 ani de la numirea sa in functie prin decret prezidential ca procuror la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3.

DNA refuza sa spuna in ce dosar si in ce calitate a fost chemata Cobzariu.

Care sunt datele CONCRETE în această speță:

-judecatoarea Maricela Cobzariu a primit, in 7 noiembrie 2017, la Inalta Curte, o citatie semnata de procurorul DNA Corneliu Iuliu Natavala;

-Maricela Cobzariu era chemata sa se prezinte a doua zi, in 8 noiembrie 2017, la orele 10, la camera 139 A din sediul DNA;

-In adresa nu se precizeaza calitatea in care Maricela Cobzariu a fost chemata la DNA, ci doar faptul ca prezenta acesteia era necesara in dosarul penal nr. 476/P/2017 instrumentat de Sectia de combatere a coruptiei din cadrul parchetului anticoruptie.

Lumeajustitiei.ro a incercat sa verifice la DNA autenticitatea informatiei si un lucru extrem de simplu, pentru care am adresat conform legii o solicitare verbala, prin telefon, purtatoarei de cuvant Livia Saplacan, careia i-am cerut sa ne spuna doar atat: in ce calitate a fost audiata Maricela Cobzariu si in legatura cu ce fapta? Caci poate Maricela Cobzariu a fost audiata ca martor, poate in alta calitate, insa chemarea unui judecator care solutioneaza dosare DNA este chemat la DNA reprezinta un subiect de interes national.

Cine este Maricela Cobzariu

De-a lungul timpului, judecatoarea Maricela Cobzariu a intrat in dosare extrem de importante pentru DNA, soldate atat cu solutii de condamnare, cat si cu solutii de achitare.

Iata cateva dintre dosarele DNA in care judecatoarea Maricela Cobzariu, intrand in complete alaturi de alti colegi de-ai sai:

-dosarul familiei Cosma (in care Completul de 5 ICCJ a dispus rejudecarea): Mircea Cosma a fost condamnat la 8 ani inchisoare cu executare, iar Vlad Cosma la 5 ani inchisoare cu executare, in prima instanta;

-dosarul Darius Valcov: fostul ministru al Finantelor a fost condamnat la 8 ani inchisoare cu executare, la fond;

-dosarul “Microsoft I”: Dorin Cocos a fost condamnat la 2 ani inchisoare cu executare, Gabriel Sandu la 2 ani inchisoare cu executare, Dumitru Nicolae “Niro” la 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare, Gheorghe Stefan “Pinalti” la 3 ani inchisoare cu executare (pedepse dispuse in prima instanta);

