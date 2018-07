Judas Priest la București: află cine cântă cu zeii pe 22 iulie

Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 iulie la Romexpo in aer liber, in parcarea A, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania! Un melanj de rock, ecrane led, pe o scena gigant cu multi decibeli si aceeasi muzica heavy metal care ne incanta inca din anii 70, in cadrul unui eveniment marca METALHEAD!





Judas Priest este cu siguranta una dintre legendele scenei metal internationale. Cu peste 40 de ani de activitate, cu un Grammy castigat pentru 'Best Metal Performance' si cu ultimul material, 'Redeemer of Souls' pe prima pozitie in US Billboard Top 200, Judas Priest tine in continuare stindardul sus dupa cele 4 decenii de activitate.

Formata la inceputul anilor '70 in Birmingham de catre K.K. Downing si Ian Hill, in '74 li s-a alaturat Rob Halford si Glenn Tipton astfel cristalizandu-se nucleul trupei. Dupa cateva incercari discografice precum 'Rocka Rolla' si 'Sad Wings of Destiny', au urmat 4 albume care au transformat Judas Priest intr-o formatie etalon. Tot Judas a fost una dintre primele formatii care au popularizat hainele si accesoriile din piele in randul comunitatii metal. Anii '80 aduc deja maturizarea formatiei cu albume precum 'British Steel', 'Point of Entry', 'Screaming for Vengance' si 'Defenders of the Faith'. A doua jumatate a anilor '80 i-a gasit pe Judas Priest abordand o latura mai melodica a hard rock-ului cu albume precum 'Turbo' si 'Ram it Down'.

In deschiderea britanicilor vor urca pe scena Battle Beast, Rhemorha si Carthagods, Battle Beast Battle Beast se reintorc la Bucuresti pentru inca un show memorabil. Infiintati in 2008, la doar 2 ani au castigat Wacken Metal Battle iar in 2012 au lansat albumul de debut, 'Steel'. A urmat un turneu alaturi de Nightwish iar apoi un nou album intitulat 'Battle Beast care le-a adus un alt turneu, de aceasta data alaturi de Sonata Arctica si Powerwolf. In 2015 a fost lansat albumul 'Unholy Savior' care a ajuns pe locul 1 in Finlanda. Tot in 2015 au ajuns la Bucuresti alaturi de Sabaton si Delain. Anul trecut au scos cel mai nou material discografic intitulat 'Bringer of Pain' care la randul sau a ajuns pe prima pozitie in topul din Finlanda. In momentul de fata Battle Beast inseamna: Noora Louhimo - Voce Pyry Vikki - Tobe Joona Bjorkroth - Chitara, Voce Juuso Soinio - Chitara Eero Sipila - Bass, Voce Janne Bjorkroth - Clape, Voce www.facebook.com/battlebeastofficial/ www.youtube.com/watch?v=8lKYdrL-AAw Rhemorha Este o formatie experimentata care vine tocmai din Siberia, Rusia, frontman-ul lor fiind unul dintre cei mai importanti promoteri din Rusia, formatia urcand deja pe scena cu multe nume cunoscute ale scenei metal. Si-au inceput activitatea in 2007 si au ajuns sa fie favoritii scenei locale cu EP-ul de debut omonim iar in 2009 au lansat albumul 'I'. Au urmat turnee cu Soulfly, As I Lay Dying, All Shall Perish. Iar in vara lui 2010 ajung in Europa la Masters of Rock Festival din Vizovice. A urmat apoi un turneu cu Sepultura si cateva concerte alaturi de KORN si Scorpions. Din cauza situatiei politice, Rhemorha a luat o pauza de 3 ani, insa in 2017 au inceput sa lucreze la un nou album, 'Natural Born Groove' care a fost lansat la finalul lui 2017. Inregistrat la Audiohammer Studios din Orlando, pe album au fost invitati Andreas Kisser si Logan Mader. www.facebook.com/rhemorha/?ref=ts www.youtube.com/watch?v=N8HziNEE9GQ Carthagods Carthagods este una dintre primele formatii de metal aparute in Tunisia, bazele sale fiind puse in 1997. Carthagods este considerata formatie pionier a scenei metal tunisiene. In 2001 au cantat alaturi de Epica in Tunisia, in cadrul evenimentului 'Rock Tunisia', iar in 2007 la a doua editia a 'Rock Tunisia' au urcat pe scena si au cantat alaturi de Kiko Loureiro, actualul chitarist Megadeth. In 2008 au lansat primul album, 'Shadows and Eater of Sin' alaturi de chitaristul olandez Marcel Coenen iar un an mai tarziu au deschis concertul Dark Tranquillity din Tunisia. Au urmat apoi concerte alaturi de nume importante ale scenei metal precum Anathema, Tim Ripper Owens, Ron 'Bumblefoot', Paul Di Anno sau Max Cavalera. In 2015 au lansat cel mai recent album, intitluat 'Carthagods' Carthagods inseamna: M.Khema - Voce Timo SOMERS - Chitara (live) TARAK - Chitara ZACK - Tobe, backing vocals TIMON - Bass www.facebook.com/CARTHAGODS/ www.youtube.com/watch?v=6LQsTs6J-qY Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si in Statiile de Plata SelfPay din toata tara. Biletele au urmatoarele preturi - presale: 310 lei cat A, 205 lei Cat B, 179 lei cat C, 155 lei Cat D - pana pe 22 iulie - la intrare: 320 lei cat A, 210 lei Cat B, 189 lei Cat C, 159 lei Cat D

Harta pozitionare: http://bit.ly/hrmxp

